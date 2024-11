No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, ha ido ganándose un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Atresmedia ha acertado con esta historia, que es verdaderamente sorprendente y espectacular. El pasado jueves 7 de noviembre pudimos disfrutar del capítulo 179 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, los espectadores han podido ser testigos de cómo los Merino se muestran verdaderamente felices por el logro de Luis. A pesar de todo, tienen algo muy claro, y es que son conscientes de que no pueden bajar la guardia con Jesús. ¡No se lo pueden permitir! Mateo y Claudia tienen muchísima prisa por casarse. Está claro que no quieren esperar ni un solo segundo más. Jesús, para sorpresa de don Pedro, da el paso de dar un giro radical al proyecto del balneario.

¿De qué forma? Haciendo la firme petición a Damián de fusionar ambas empresas. Lejos de que todo quede ahí, los espectadores pudieron ser testigos de cómo Víctor empieza a darse cuenta de que algo no marcha bien en el matrimonio de María. Así pues, lejos de pensar en qué puede o no ocurrir entre ellos, opta por preguntar a la joven para salir de dudas. Isidro, por su parte, decide ocultar a Fina su estado de salud real mientras que da una importantísima noticia a Damián sobre su continuidad en la empresa. Miriam ha aprovechado la ocasión que se le ha presentado para echar un cable a Joaquín a la hora de elegir un regalo para Gema mientras que Alberto cree que puede demostrar que él es el auténtico padre de la doctora Borrell. Gaspar toma una drástica decisión sobre Dolores mientras que Begoña investiga los motivos por los que Julia tiene pesadillas.

¿Qué sucede en el capítulo 180 de Sueños de libertad que se emite hoy, viernes 8 de noviembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria que se emite en Antena 3 van a poder ver cómo las pesadillas de Julia, tras la conversación con Begoña, son cada vez más nítidas. Así pues, sus dudas han empezado a despejarse. Fina y Marta empiezan a disfrutar de su nuevo hogar, sin tan siquiera preocuparse en que puedan llegar a descubrir su relación.

Mateo hace una firme petición a don Agustín: que oficie su boda. El cura, además, intenta hacer todo lo que está en su mano para que don Pedro acuda a la celebración. Celoso de su buena relación, Damián ha preguntado a Marta qué tiene Isidro que no tenga él. Isidro ha sufrido un nuevo y preocupante ataque pero, a pesar de eso, decide mantener en secreto lo sucedido.

Gema reconoce que le ha encantado el regalo de Joaquín, pero no puede evitar pensar que no fue él quien lo escogió. Andrés se enfada muchísimo cuando descubre todo lo que María dijo a Víctor mientras que Digna no es capaz de comprender la actitud de Damián ante el nuevo proyecto de Jesús y don Pedro. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.