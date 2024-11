Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, ha ido ganándose un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado miércoles 6 de noviembre pudimos disfrutar del capítulo 178 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, los espectadores han podido ser testigos de cómo Julia continúa profundamente afectada por las constantes pesadillas que está teniendo. Es por eso que no duda un solo segundo en rehuir de su padre. Luz y Begoña, inevitablemente, han empezado a sospechar los verdaderos motivos. Fina y Marta han visitado por primera vez su nuevo hogar mientras que Luz no sabe si creer en la palabra de Alberto, que le ha hecho saber que es realmente su padre.

Lejos de que todo quede ahí, los espectadores han visto cómo María no ha dudado en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para poner a Andrés en un compromiso frente a Víctor. Todo ello mientras Mateo ha dado el paso de invitar a don Pedro a su boda. Es más, le ha pedido que sea su padrino. Dadas las circunstancias, su padre reconoce que está entre la espada y la pared. Por si fuera poco, Claudia ha hecho saber a las chicas que se casa y no tarda en pedir a una de ellas que sea su madrina. Miriam, tras el malentendido, trata por todos los medios de normalizar su compleja situación con Joaquín. Digna ha vuelto a encontrarse, cara a cara, con don Pedro. No tarda en hacerle saber que está profundamente preocupada por su nieta mientras que el plan empresarial de Jesús con don Pedro hace que Marta y Damián estallen como nunca.

¿Qué sucede en el capítulo 179 de Sueños de libertad que se emite hoy, jueves 7 de noviembre?

Los Merino se muestran profundamente felices por el nuevo logro de Luis. Al fin y al cabo, son conscientes de que, bajo ningún concepto, deben bajar la guardia con Jesús. Claudia y Mateo tienen muchísima prisa por darse el «sí, quiero». Después de tanta lucha, pueden esperar a estar casados.

Jesús, para sorpresa de don Pedro, ha dado un inesperado giro en cuanto al proyecto que tiene relación con el balneario. Así pues, no ha dudado un solo segundo en hacer una firme petición a Damián. ¿En qué consiste? En fusionar ambas empresas. Víctor se da cuenta de que va algo bien en el matrimonio de María por lo que opta por preguntarle qué ocurre.

Isidro ha ocultado a Fina su verdadero estado de salud, por lo que ha dado una importantísima noticia a Damián sobre su continuidad en la empresa, mientras que Miriam ha decidido ayudar a Joaquín a la hora de elegir el regalo para Gema. Alberto se muestra decidido a demostrar que él es el padre de la doctora Borrell, y no va a parar hasta lograrlo. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.