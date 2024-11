No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, ha ido ganándose un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. ¡Es una historia verdaderamente sorprendente, a la par que espectacular! El pasado martes 5 de noviembre pudimos disfrutar del capítulo 177 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, los espectadores han podido ser testigos de cómo Gema no ha dudado un solo segundo en informar a los Merino de todo lo que ha descubierto respecto al negocio que don Pedro y Jesús se traen entre manos. Marta, por su parte, no puede evitar mostrarse profundamente exigente con Tasio. Joaquín, dadas las circunstancias y como no podía ser de otra manera, trata de mediar entre ambas partes para evitar que la situación se complique cada vez más.

Lejos de que todo quede ahí, los espectadores han podido ver cómo Claudia no duda en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para animar a Mateo. Y todo con el objetivo de tender puentes con su familia. Es consciente de que no va a ser nada fácil, pero tiene claro que no va a parar hasta conseguir su cometido. En cuanto a Luis, ha hecho un importantísimo descubrimiento respecto al negocio de don Pedro y Jesús, mientras que Alberto ha dejado completamente sin palabras a Luz al confesarle la verdadera razón de su llegada a la colonia. Por si fuera poco, vemos cómo Digna ha trazado un plan para boicotear los planes del negocio que Jesús y don Pedro se traen entre manos, mientras que Julia continúa teniendo pesadillas. Algo que preocupa, y muchísimo, a su círculo más cercano. Así pues, no tardan en ponerse manos a la obra para tratar de ayudar a la joven.

¿Qué sucede en el capítulo 178 de Sueños de libertad que se emite hoy, miércoles 6 de noviembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ser testigos de cómo Julia se muestra profundamente afectada por las pesadillas. Es más, no duda en rehuir de su padre. Es entonces cuando, inevitablemente y dadas las circunstancias, Luz y Begoña empiezan a tener serias sospechas de los motivos.

Marta y Fina se han reunido por primera vez para ver su nuevo hogar, mientras que Luz no sabe qué hacer, si creer en la palabra de Alberto o no. Al fin y al cabo, le ha hecho saber que es su padre. ¿Es cierto? María ha aprovechado la ocasión que se le ha presentado para poner a Andrés en un compromiso frente a Víctor.

Mateo no duda en invitar a don Pedro a su boda. Es más, le hace una firme petición: que sea su padrino. A pesar de todo, lo cierto es que su padre está entre la espada y la pared. Miriam, tras el malentendido, trata por todos los medios de normalizar la situación con Joaquín mientras que Digna se ha sincerado con don Pedro al hacerle saber que está muy preocupada por su nieta. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.