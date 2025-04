No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado miércoles 16 de abril pudimos disfrutar del capítulo 289 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, hemos podido ver cómo la familia siente muchísima angustia como consecuencia de la operación de Luis. Joaquín y Gema han acudido para aguardar al final de la operación con el resto de la familia, siendo conscientes de que las primeras horas del postoperatorio son clave. ¡Su vida está en juego! Damián avisa a sus hijos de la situación en la que se encuentra su primo.

No tarda en enterarse de que, durante todo este tiempo, le han estado ocultando los detalles de la enfermedad que padece Luis. Lejos de que todo quede ahí, don Agustín se muestra profundamente contrario al proyecto que Carmen ha planteado, respecto a la venta a domicilio. Por si fuera poco, los espectadores han podido ser testigos de cómo la constante manipulación de María ha empezado a surtir efecto en Julia, puesto que la pequeña, poco a poco, ha empezado a mostrarse bastante fría. Damián y Don Pedro no han dudado un solo segundo en competir, una vez más, para ver quién demuestra más apoyo a Digna, pero uno de los dos acaba siendo el claro vencedor. Tasio y Carmen se quedan verdaderamente sin palabras al descubrir que Manuela y Gaspar, en realidad, están juntos. Algo que, desde luego, ha descolocado por completo sus planes, puesto que no se lo esperaban en absoluto.

¿Qué sucede en el capítulo 290 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, jueves 17 de abril?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ver cómo Luz, tras ver a Gema tremendamente alterada durante la operación de Luis, ha decidido investigar para descubrir qué es lo que realmente está sucediendo. Damián trata por todos los medios de hacer ver a sus hijos el enorme peligro que supone don Pedro.

A pesar de las circunstancias, la tensión entre María y Begoña por la tutela de Julia no disminuye, ni mucho menos. Todo ello mientras Manuela hace todo lo que está en su mano para intentar ocultar a Claudia su relación con Gaspar. Los De la Reina no pueden evitar interesarse por Luis, y es entonces cuando descubren que Jesús fue quien propinó el golpe que provocó la anosmia en él.

María reconoce que no le disgusta que Raúl esté interesado en ella, mientras que Claudia finalmente descubre que Gaspar y su tía han comenzado una relación sentimental. Marta se plantea la posibilidad de hacer testamento a favor de Fina, mientras que Luis sufre una preocupante crisis por la que su vida podría correr peligro. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.