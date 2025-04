Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado martes 15 de abril, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 288 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, hemos podido ver cómo el doctor Herrera ha decidido hacer caso a Damián y Begoña, a la hora de dar el importantísimo paso de buscar ayuda para tratar de superar su adicción. Damián, mientras tanto, pide a Luz que sustituya al doctor Herrera en el dispensario. De un momento a otro, Luis se desploma y debe ser intervenido de urgencia. Después de todo lo que ha ocurrido recientemente, ¿confiarán en el doctor para que se encargue de esta operación tan compleja?

Lejos de que todo quede ahí, los espectadores han podido ver cómo don Pedro se ha visto obligado a tomar una importantísima relación que tiene estrecha relación con su relación con Digna. Todo ello mientras Irene les descubre tras pasar la noche juntos. Además, Tasio está dispuesto a entender los motivos por los que sus hermanos no apoyan el proyecto de Rota, mientras que Damián es testigo de cómo Irene y don Pedro se acercan cada vez más a María, con la firme intención de ganarse a su nuera. María no duda un solo segundo en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para manipular a Julia, y todo para tratar de ponerla en contra de Andrés y Begoña. Manuela sorprende a Claudia con una petición, y es que no se cierre al amor. Su sobrina no tarda en devolverle el consejo, puesto que es lo que está haciendo con Gaspar.

¿Qué sucede en el capítulo 289 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, miércoles 16 de abril?

De esta manera tan concreta, los seguidores de esta serie diaria van a poder ver cómo la familia siente una profunda angustia como consecuencia de la operación de Luis. Joaquín y Gema acuden para aguardar al final de la operación, con el resto. No tardan en descubrir que las horas de postoperatorio son clave, puesto que su vida está en juego.

Por si fuera poco, Damián no tarda en avisar a sus hijos de la compleja situación en la que se encuentra su primo. Así pues, acaba enterándose de que le han estado ocultando, durante todo este tiempo, la enfermedad que padecía Luis. Todo ello mientras don Agustín se muestra contrario al proyecto de venta a domicilio que ha planteado Carmen.

La constante manipulación por parte de María empieza a hacer efecto en Julia, ya que ha empezado a mostrarse bastante fría con Begoña. Don Pedro y Damián compiten por apoyar a Digna, pero solo uno de los dos resulta vencedor, todo ello mientras Tasio y Carmen descubren que Gaspar y Manuela están juntos. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.