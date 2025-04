No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado lunes 14 de abril, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 287 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, hemos podido ver cómo María intenta imponerse ante Andrés, sobre todo cuando él le llama la atención por el enfrentamiento que ha tenido con Begoña. Marta opta por hablar personalmente con Pelayo sobre la compatibilidad que cree que puede haber entre el trabajo y el amor, mientras que don Pedro hace una firme petición a Tasio. ¿En qué consiste? En que cuente cuáles son sus planes para entrar en el mercado norteamericano.

Lejos de que todo quede ahí, los espectadores han podido ver cómo Pelayo ha hecho la firme petición a Marta para que le acompañe a su reunión con Miguel Ángel Vaca. Eso sí, si acepta, debe cancelar su encuentro con Fina. Gaspar no duda en armarse de valor a la hora de dar un importantísimo paso en su relación con Manuela, mientras que Herrera, como consecuencia de su adicción, recomienda otro neurocirujano a Luis. Tasio se encuentra con Marta y Damián para hacerles saber todos los detalles sobre el proyecto de Rota, mientras que don Pedro da el importantísimo paso de invitar a Digna a cenar a su nueva e impresionante casa situada en Toledo. Por si fuera poco, y como no podía ser de otra manera, Begoña ha querido recomendar al doctor Herrera que pase la desintoxicación en casa de la familia De la Reina, con la firme intención de intentar posibles recaídas.

¿Qué sucede en el capítulo 288 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, martes 15 de abril?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a poder ver cómo Herrera ha decidido hacer caso tanto a Begoña como a Damián, a la hora de buscar la manera de superar su adicción. Damián, mientras tanto, no duda en pedir a Luz que sustituya al doctor en el dispensario.

Luis se desploma por sorpresa, por lo que debe ser operado de urgencia. Después de todo lo ocurrido, ¿confiarán en el doctor para llevar a cabo la intervención? Don Pedro toma una importantísima decisión respecto a su relación con Digna, mientras que Irene acaba descubriéndoles tras haber pasado la noche juntos.

Tasio quiere entender las razones por las que sus hermanos no apoyan el proyecto de Rota, mientras que Damián es testigo de cómo Irene y don Pedro se acercan poco a poco a María. El objetivo es ganarse a su nuera, a como dé lugar. María manipula a Julia para ponerla en contra de Begoña y Andrés, mientras que Manuela pide a Claudia que no se cierre al amor. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.