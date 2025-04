No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado viernes 11 de abril pudimos disfrutar del capítulo 286 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, hemos podido ser testigos de cómo Luz, tras haber descubierto toda la verdad sobre Herrera, no duda en enfrentarse a él. Es más, le hace saber que no puede seguir ejerciendo su profesión. Luis se siente desesperado tras conocer la situación del doctor. Pelayo está afectado por su ruptura con Darío, mientras que este, al despedirse de Fina, le lanza una seria advertencia sobre el peligro de la ambición de Marta para su relación.

Lejos de que todo quede ahí, Begoña se ha visto sorprendida al recibir una llamada del colegio de Julia, por lo que no duda en acudir sin consultarlo previamente con María. Una vez se entera de esta visita, María no tarda en aprovechar para dar un toque de atención a Begoña, poniéndole los puntos sobre las íes. Así pues, le recuerda que la pequeña ya no es su responsabilidad, ni mucho menos. Digna ha decidido sincerarse como nunca con Andrés, haciéndole partícipe de la profunda preocupación que siente respecto a la tutela de Julia. Todo ello mientras María ha querido ponerse en contacto con Digna con una intención muy concreta, que no es otra que hacerse cargo de Julia. Es más que evidente que, después de todo lo que ha ocurrido, la niña necesita el cariño y el apoyo más que incondicional de su abuela. Un gesto que, evidentemente, no ha pasado desapercibido para Digna.

¿Qué sucede en el capítulo 287 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, lunes 14 de abril?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a poder ver cómo María hace todo lo que está en su mano para intentar imponerse ante Andrés. Y todo porque este le ha echado la bronca por el enfrentamiento que ha tenido con Begoña. Marta habla personalmente con Pelayo sobre la compatibilidad de ambición en el amor y el trabajo.

Don Pedro ha hecho una contundente petición a Tasio. ¿En qué consiste? En que cuente cuáles son sus planes para la entrada al mercado norteamericano. Pelayo pide a Marta que lo acompañe a la reunión que tiene con Miguel Ángel Vaca. Eso sí, para poder asistir debe cancelar la cita que tenía prevista con Fina.

Gaspar se muestra decidido a dar un gran paso en su relación con Manuela, mientras que el doctor Herrera, como consecuencia de su adicción, recomienda a Luis que busque a otro neurocirujano para que se encargue de su caso. Tasio se reúne con Damián y Marta para contarles todos los detalles del proyecto de Rota. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.