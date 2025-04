Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado jueves 10 de abril, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 285 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, hemos visto cómo Damián aprovecha la ocasión que se le ha presentado para lanzar una contundente advertencia a Pelayo. Y todo como consecuencia de la falta de discreción por parte de Darío. Luis siente muchísimo miedo ante la posibilidad que existe de no sobrevivir a la operación. Es algo que no puede evitar, ni mucho menos. María hace saber a las chicas de la tienda que, oficialmente, es la tutora legal de Julia.

Por lo tanto, les recuerda que puede controlar todas sus acciones. Como no podía ser de otra manera, Digna está profundamente preocupada por la nueva situación de Julia. A pesar de todo, don Pedro no duda en insistir para que no intervenga, bajo ningún concepto. Tasio acaba enterándose de que Damián actuó a sus espaldas para tratar de mediar con Carmen, y es algo que le molesta muchísimo. Begoña confiesa a Luz que tiene serias dudas sobre una posible adicción de Herrera, mientras que Pelayo se ve obligado a tomar una de las decisiones más contundentes hasta el momento. Se trata de algo que, como no podía ser de otra manera, tiene una estrecha vinculación con Darío. Claudia ha dado el paso de cambiar de opinión respecto a su cita con Raúl, mientras que el doctor Herrera no ha dudado en entregar a Gema los resultados de todas las pruebas.

¿Qué sucede en el capítulo 286 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, viernes 11 de abril?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a poder ver cómo, tras haber descubierto la verdad sobre el doctor Herrera, Luz se enfrenta a él. Es más, no tarda en reprocharle que no puede continuar ejerciendo al tratarse de un adicto. Luis se desespera cuando su mujer le hace saber la verdadera situación del doctor.

Pelayo no puede evitar sentirse profundamente afectado por su ruptura con Darío. Al marcharse, decide despedirse de Fina y aprovecha para advertirle sobre el grave peligro de la ambición de Marta en su relación. Begoña ha recibido una llamada del colegio de Julia y, sin consultarlo con María, acude a toda prisa.

Al no haber pensado en las consecuencias, Begoña comete un grave error. Y es que, tras enterarse de esa visita, María estalla en su contra y le recuerda que la pequeña ya no es de su propiedad. Digna se sincera con Andrés sobre la preocupación que siente por la situación de Julia, mientras que María no duda en contar con Digna para hacerse cargo de la pequeña, puesto que necesita a su abuela. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.