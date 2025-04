No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más sigue dando de qué hablar en nuestro país. Atresmedia ha acertado con esta historia que, pase lo que pase, ya está marcando un antes y un después en muchísimos aspectos. El pasado miércoles 9 de abril pudimos disfrutar del capítulo 284 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, los espectadores han podido ver cómo Andrés hace todo lo que está en su mano para intentar apoyar a Begoña. Ella, por su parte, sufre muchísimo al ser consciente de que ha perdido para siempre a Julia. Al fin y al cabo, María y Andrés han pasado a ser sus tutores legales. Pero no todo queda ahí, ya que Begoña tiene la complicada tarea de confesar a la pequeña la decisión que ha dejado escrita su padre.

Dadas las circunstancias, y como era de esperar, hay un tenso y fortísimo encontronazo entre las dos mujeres De la Reina. Para tratar de minimizar los daños, esta familia trata de comprar a María las acciones de Julia, mientras que Gema está tremendamente asustada después de que el doctor Herrera le mandase hacer unas pruebas. Pelayo no puede evitar sentirse abrumado por lo sumamente rápido que está empezando a avanzar su relación. Todo ello mientras Darío ha aprovechado la ocasión que se le ha presentado para confesar a Fina lo lejos que está dispuesto a llegar por Pelayo. Raúl pide perdón a Fina y no tarda en darse cuenta de que congenia a la perfección con Tasio. Por si fuera poco, no tarda en proponer una cita a Claudia. Begoña tiene serias sospechas sobre una posible adicción por parte del doctor Herrera, por lo que no duda un solo segundo en tenderle una trampa.

¿Qué sucede en el capítulo 285 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, jueves 10 de abril?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a poder ver cómo Damián no ha dudado un solo segundo en lanzar una advertencia a Pelayo sobre la falta de discreción que está teniendo Darío. Luis, por su parte, no puede evitar sentirse profundamente aterrado ante la posibilidad de que no pueda salir con vida de la operación.

María no ha tardado en comunicar a las chicas de la tienda que, oficialmente, es la tutora legal de Julia y que, por ende, es ella la que controla todo lo que tenga que ver con sus acciones. Digna no puede evitar sentirse profundamente preocupada por la situación de la pequeña, pero don Pedro le pide que no intervenga bajo ningún concepto.

Tasio se siente molesto después de enterarse de que Damián actuó a sus espaldas para tratar de mediar con Carmen, mientras que Begoña comunica a Luz sus sospechas sobre la posible adicción del doctor Herrera. Pelayo se ha visto obligado a tomar una decisión respecto a Darío, mientras que el doctor ha entregado los resultados de las pruebas a Gema. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.