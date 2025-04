No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más sigue dando de qué hablar. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado martes 8 de abril, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 283 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, hemos visto cómo Begoña no puede evitar temer el hecho de poder perder a Julia, y todo como consecuencia del testamento de Jesús. Aun así, como no podía ser de otra manera, Andrés se niega en rotundo a quedarse de brazos cruzados. Todo ello mientras Gema descubre si realmente está embarazada. María aprovecha la ocasión que se le ha presentado para dejar claro a Damián que no está dispuesta a regresar a la casa de reposo.

Don Pedro se ha propuesto un nuevo objetivo, que no es otro que forjar una alianza con Pelayo. Para tratar de conseguirlo, no duda un solo segundo en brindarle todo su apoyo en su carrera política. Claudia, finalmente, ha descubierto la verdadera razón por la que Fina no tuvo reparos a la hora de parar los pies a Raúl, mientras que Luis y Luz deciden sincerarse como nunca. Al fin y al cabo, ambos tienen muchísimo miedo por la intervención quirúrgica a la que se va a someter el perfumista como consecuencia de su enfermedad. Pelayo no puede evitar sentirse profundamente incómodo ante lo rápido que está avanzando Darío en su relación, mientras que don Pedro hace saber a su hermana cuáles son las alianzas que quiere construir no solamente con Pelayo, sino también con María. Ella, por su parte, está más que decidida a conseguir convertirse en la tutora de Julia, y hacerlo junto a Andrés.

¿Qué sucede en el capítulo 284 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, miércoles 9 de abril?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a poder ver cómo Andrés hace todo lo que está en su mano para apoyar a Begoña, a pesar de que es consciente de que está sufriendo muchísimo por haber perdido a Julia. Es un hecho que tanto Andrés como María van a ser sus tutores legales.

Ahora es el momento de que Begoña confiese a la pequeña la decisión que tomó su padre antes de morir. Dadas las circunstancias, no se va a poder evitar que haya un fortísimo encontronazo entre las dos mujeres De la Reina. Asustada, Gema necesita contar a Joaquín que el doctor Herrera ha ordenado que le hagan unas pruebas.

Pelayo se siente abrumado por lo rápido que avanza su relación, mientras que Darío confiesa a Fina lo lejos que está dispuesto a llegar por él. Raúl pide perdón a Fina y descubre que congenia con Tasio, mientras que Begoña tiende una trampa al doctor Herrera para comprobar si sus sospechas son ciertas. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.