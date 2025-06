Ábalos y Koldo se inclinan por acogerse a su derecho a no declarar este lunes en el Supremo

José Luis Ábalos, ex ministro de Fomento y ex secretario de Organización del PSOE, y su ex asesor Koldo García se inclinan por acogerse este lunes a su derecho constitucional a no declarar ante el Tribunal Supremo, según fuentes de la Fsicalía a las que ha tenido acceso OKDIARIO. Ambos utilizarán como justificación la falta de acceso al material incautado durante los registros practicados por la Guardia Civil, aludiendo a la imposibilidad de ejercer una defensa efectiva sin haber recibido copia de esos dispositivos.

El silencio de ambos contrasta con las recomendaciones previas del abogado José Aníbal —letrado de Ábalos —, quien sugirió hace unos días un posible pacto con la Fiscalía a cambio de colaboración, tal como adelantó OKDIARIO. La contundencia del informe de la UCO, que señala pagos de hasta 1.070.000 euros en comisiones ilegales (de los cuales Ábalos habría percibido al menos 620.000 euros), convierte la estrategia de colaboración en una opción jurídicamente viable para reducir responsabilidad penal.

En una entrevista con la Cadena Ser el jueves, Ábalos dijo que era el «imbécil de todo esto» porque Cerdán y Koldo «penetraron en el Ministerio», donde le «presionaron para tratar de influir» en las contrataciones, y negó reconocerse en los audios de las conversaciones grabadas por su ex asesor. Y allí aseguró que sí declararía ante el juez.

Será la segunda vez que Ábalos y Koldo comparezcan ante el juez Leopoldo Puente. Ambos lo hicieron hace meses, cuando la causa se ceñía esencialmente al posible cobro de comisiones en relación a contratos de mascarillas en pandemia. Por otra parte, el instructor Leopoldo Puente ha imputado al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, le ha citado para declarar el próximo 30 de junio y ha autorizado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a investigar su patrimonio.

Los últimos hallazgos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han hecho que la causa escale al posible amaño de contratos de obra pública y al presunto cobro de contraprestaciones económicas que también ha salpicado al ex número 3 del PSOE Santos Cerdán, citado como investigado el 30 de junio.

«Acabar con la mafia»

El portavoz adjunto de Vox en el Congreso, José María Figaredo, ha reclamado este domingo acabar «ya» con «la mafia» que está gobernando España y ha apelado a «dos diputados decentes» a que se unan a los 33 de Vox en el Congreso para presentar una moción de censura que saque a España «de esta situación de corrupción».

Según ha explicado ante los medios de comunicación, con esta medida, que no pretenden liderar, se buscaría convocar elecciones y conseguir que todos los diputados «se mojen» y digan si están a favor o en contra de la corrupción.

«Y que lo digan claro. Si el PSOE de Castilla-La Mancha parece que de repente se revuelve contra Sánchez, que se moje y que diga abiertamente si están con la corrupción o está en contra de la corrupción», ha reclamado el portavoz económico de Vox.