El abogado de Ábalos pidió pactar con la Fiscalía hace cuatro días para evitar que el ex ministro fuera a la cárcel

El abogado de José Luis Ábalos trasladó a la Fiscalía Anticorrupción hace apenas cuatro días la petición expresa de pactar para evitar el ingreso en prisión de su cliente. La estrategia procesal de José Aníbal llegaba tras la publicación del último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que atribuye a Ábalos el cobro de al menos 620.000 euros en comisiones ilegales procedentes de adjudicaciones de obra pública.

José Aníbal transmitió a la Fiscalía su intención de alcanzar un acuerdo con el Ministerio Público. El pacto pasaba por un reconocimiento de los hechos y la colaboración con los investigadores, a cambio de beneficios penales que podrían traducirse en penas reducidas o evitación de prisión. Ahora, un giro radical vuelca la estrategia procesal de Ábalos y Koldo hacia la postura de no declarar mañana lunes ante el Supremo.

Ábalos cambia de estrategia

Pese al consejo de su letrado, Ábalos ahora cambia de estrategia se inclina por no declarar ante el Supremo. El propio Ábalos ha declarado recientemente sentirse utilizado por Koldo y Cerdán, y ha llegado a asegurar que la trama ya operaba en Navarra antes de que él asumiera la cartera de Fomento. Pero la reunión entre Koldo y su abogado mantenida este domingo por la tarde lleva a pensar que habrá una estrategia conjunta de ambos y que ésa será no declarar hasta que le se les entregue el material requisado.

Ábalos y Koldo están citados a declarar este lunes ante el Tribunal Supremo, pero todo indica que ambos se acogerán a su derecho a no declarar. Lo harán con el argumento de que aún no han recibido copia de los dispositivos digitales —móviles, discos duros, ordenadores— incautados durante los registros realizados por la UCO. Alegarán, por tanto, que sin ese material no pueden ejercer una defensa con plenas garantías.

Este movimiento forma parte de una táctica defensiva que busca ganar tiempo, a la espera de que se abra formalmente la posibilidad de negociar con la Fiscalía una conformidad judicial.