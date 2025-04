Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado lunes 7 de abril pudimos disfrutar del capítulo 282 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, los espectadores han podido ser testigos de cómo Begoña, como consecuencia del testamento de Jesús, no puede evitar temer ante la posibilidad de perder a Julia. Como no podía ser de otra manera, Andrés se niega en rotundo a quedarse de brazos cruzados y decide trazar un plan para ayudarla. Gema descubre si realmente está embarazada, mientras que María ha dejado muy claro a Damián que no tiene ningún tipo de intención de regresar a la casa de reposo.

Dadas las circunstancias, don Pedro ha dado el importantísimo paso de intentar forjar una alianza con Pelayo. Para ello, no tarda en brindarle su apoyo incondicional en su carrera política, mientras que Claudia descubre la verdadera razón por la que Fina no tuvo reparos a la hora de parar los pies a Raúl. Luz y Luis se sinceran como nunca, y comparten sus miedos antes de la operación a la que se va a someter el perfumista como consecuencia de la enfermedad que padece. Pelayo no puede evitar sentirse profundamente incómodo ante lo rápido que está avanzando Darío en su relación. Don Pedro, por su parte, ha confesado a su hermana todos los detalles sobre las nuevas alianzas que quiere crear para seguir adelante con sus objetivos, mientras que María está cada vez más convencida de que quiere ser la tutora de Julia, pero no quiere hacer esta labor sola.

¿Qué sucede en el capítulo 283 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, martes 8 de abril?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a poder ver cómo Begoña está profundamente destrozada. Y todo porque la simple idea de perder para siempre a Julia es algo que le tiene verdaderamente preocupada. Tras la lectura del testamento de Jesús, cree que esta situación es más factible de lo que le hubiera gustado.

María, tras saber todo lo que le tenía preparado Jesús, está más que preparada para luchar por todos y cada uno de sus intereses, sin importarle en absoluto las consecuencias. Es más, está dispuesta a dar un paso más allá para conseguir su nuevo objetivo, que no es otro que conseguir que tanto ella como Andrés se conviertan oficialmente en tutores de Julia.

Esto dejaría completamente fuera de la ecuación a Begoña, y no hay nada que María desee más. Y hablando de objetivos, don Pedro traza un nuevo plan para tratar de lograr su nuevo cometido, que no es otro que forjar una gran alianza no solamente con María, sino también con Pelayo. Este, por su parte, se siente cada vez más incómodo por cómo están resultando las cosas con Darío, y es algo que le preocupa enormemente. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.