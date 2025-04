No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso de los meses, ha conseguido hacerse un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Es un hecho que Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado viernes 4 de abril, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 281 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, hemos podido ver cómo Damián no ha dudado un solo segundo en confesar a Digna sus celos hacia don Pedro. Joaquín y Gema tienen muy claro que quieren ser padres, por lo que el hecho de que ella se esté empezando a encontrar muy cansada no puede evitar darles muchas esperanzas. Andrés pide a Raúl que acuda a la casa de reposo en busca de María.

Pelayo, por su parte, ha aprovechado la ocasión que se le ha presentado para confesar a Marta que ha tomado una decisión sobre el papel que Darío va a tener en su vida. Damián, consciente de los constantes acercamientos entre don Pedro, Tasio y Carmen, no tarda en advertir a esta última que tenga cuidado. Al fin y al cabo, don Pedro es conocido por sus malas artes a la hora de hacer hasta lo imposible por conseguir sus objetivos. Herrera estudia el caso de Luis, por lo que acaba dándose cuenta de que su enfermedad se ha agravado de forma considerable. Así pues, no tarda en hablar personalmente con el perfumista para ofrecerle una posible solución. María se queda sorprendida al saber que Jesús quiso citarla para la lectura del testamento. No tarda en descubrir la razón, puesto que es una de las más beneficiadas. Algo que deja a Begoña y a Andrés completamente descolocados.

¿Qué sucede en el capítulo 282 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, lunes 7 de abril?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a poder ver cómo Begoña, tras ser testigo de la lectura del testamento de Jesús, no puede evitar pensar en que puede perder a Julia. Dadas las circunstancias, Andrés se propone no quedarse de brazos cruzados para tratar de ayudarla en todo lo necesario.

Gema, finalmente, descubre si está embarazada, mientras que María ha aprovechado la ocasión que se le ha presentado para dejar muy claro a Damián que no está dispuesta a regresar a la casa de reposo. Don Pedro tiene como objetivo la búsqueda de una nueva alianza con Pelayo, por lo que le sugiere apoyarle en su carrera política.

Claudia se ha enterado de la verdadera razón por la que Fina paró los pies a Raúl, mientras que Luz y Luis se sinceran sobre los miedos que tienen respecto a la operación a la que debe someterse el perfumista. Pelayo se siente incómodo por lo rápido que Darío avanza en su relación, mientras que María está más que decidida a que ella y Andrés se conviertan en los tutores de Julia. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.