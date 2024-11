No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito sigue cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado lunes 25 de noviembre pudimos disfrutar del capítulo 191 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, los espectadores han sido testigos de cómo Digna ha dado a conocer a sus hijos que ha confesado a Tasio, de una vez por todas, que es hijo de Damián. Carmen hace saber a Tasio para que no se haga ilusiones respecto a su vínculo con Andrés, Marta y Jesús. María apoya el plan que Jesús ha elaborado para la visita de Miguel Ángel. Eso sí, no ha dudado un solo segundo en imponer una condición.

Lejos de que todo quede ahí, los espectadores observar cómo Carmen y Fina tratan por todos los medios de ocultar la información de Tasio a Claudia. A pesar de los esfuerzos, ella no puede evitar sospechar algo. Joaquín ha desvelado a Luis que tiene sentimientos por Miriam, por lo que los dos hermanos tratan por todos los medios de buscar soluciones. Parece que ha llegado el momento de hacerlo, para evitar que todo se complique cada vez más. Miriam ha hecho una impactante confesión a Carmen respecto a todo lo que sucedió con Joaquín. En cuanto a Fina, observamos cómo ha sorprendido a Santiago al darle una respuesta a la propuesta de tener una cita. Miguel Ángel, finalmente, ha llegado a casa de la familia De la Reina. Como no podía ser de otra manera, no dudan en mostrarse como una familia feliz y absolutamente idílica. Lo único que desean es salir airosos de la situación.

¿Qué sucede en el capítulo 192 de Sueños de libertad en Antena 3?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a poder ver cómo Begoña trata por todos los medios de ganarse la confianza de Miguel Ángel. Tasio hace saber a Carmen la profunda desilusión que siente por la forma tan inesperada en la que Marta ha reaccionado ante la noticia.

Jesús, tras haber mantenido las formas tan solo unas horas antes, sigue mostrándose profundamente amable con Begoña. Es más, consigue dejarla completamente sin palabras al hacerle un regalo por su aniversario. Don Pedro ha sido testigo de una fortísima discusión entre Marta y Damián, por lo que no tarda en sacar sus propias conclusiones respecto a lo que estaba sucediendo realmente entre ellos.

Don Agustín ha dejado completamente sin palabras a Mateo al hacerle saber que Andrés, en realidad, es un adúltero mientras que Fina siente una profunda pena al contar a Marta todo lo que ha sucedido, recientemente, con Santiago. Carmen y Fina confiesan a Claudia el secreto mientras que Gema se ha dado cuenta del comportamiento de Joaquín, por lo que no puede evitar ponerse en lo peor. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.