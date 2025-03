No es ningún secreto que Renacer, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando. Esto no es producto de la casualidad, puesto que estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado martes 4 de marzo pudimos disfrutar de una nueva entrega de Renacer en Antena 3. De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ver cómo Nevra ha descubierto que el hombre al que considera su pareja no solamente está cansado, sino que le ha mentido hasta con su nombre. Como no podía ser de otra manera, se queda completamente en shock al descubrir que había estado compartiendo su vida con un timador profesional. Además, Nevra confiesa que hipotecó la casa para entrar en el negocio del que era su novio.

Dadas las circunstancias, tanto ella como Timur dan el importantísimo paso de denunciar lo sucedido ante las autoridades. Todo ello mientras Bahar opta por hablar personalmente con su abogada tras descubrir que su suegro, en realidad, le dejó toda su herencia. ¡Incluida la casa! Además, no tarda en darse cuenta de que Nevra la engañó vilmente hace años para que firmase un poder notarial. Timur se pone en contacto con Bahar para que declare en comisaría puesto que, legalmente, la casa es suya, por lo que tiene que hacer frente a la deuda que tiene Nevra por haberla hipotecado. La cifra asciende a unos 35 millones. ¡Algo verdaderamente impresionante! Dora se presenta como abogada de Timur, por lo que Evren se siente profundamente enfadado y sorprendido. Bahar se hace más pruebas para ver cómo va su estado de salud, y los resultados obtenidos no son los mejores. Así pues, debe hacerse un chequeo lo antes posible.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘Renacer’ que se emite hoy, lunes 10 de marzo?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie turca que se emite los lunes y los martes en Antena 3. Así pues, van a poder ver cómo Bahar no duda un solo segundo en demandar a Timur por adulterio y reincidencia. Él y su abogada acusan a Bahar de tener una relación con Evren, puesto que les sacaron fotografías a escondidas.

En cuanto a Evren, tiene un tenso enfrentamiento con Timur por las falsas acusaciones que hizo en el tribunal. Durante esa discusión, el doctor asegura que Bahar se está muriendo y que no tienen ningún tipo de relación amorosa, solamente está siendo su mayor apoyo en estos complicados momentos.

Lejos de que todo quede ahí, Nevra pide perdón a Rengin y se excusa que se quedó desubicada al descubrir que tenía otra nieta. Además, pide conocer a Parla para convertirse en la mejor abuela para ella. Evren descubre que el cuerpo de Bahar está rechazando ese primer trasplante, por lo que debe someterse a otro a la mayor brevedad posible. No te pierdas la nueva entrega de Renacer esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.