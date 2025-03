No es ningún secreto que Renacer, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito sigue cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado lunes 3 de marzo pudimos disfrutar de un nuevo capítulo de Renacer en Antena 3. De esta manera tan concreta, los espectadores han podido ser testigos de cómo Bahar hace saber a todos que se va a divorciar. Es más, no tarda en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para hacer saber a su marido que sabe su gran secreto, que Parla en realidad es su hija. El doctor, como era de esperar, se queda verdaderamente impactado, a la par que desubicado. Dora habla con Evren sobre su pasado y se muestra disgustada porque no la ha reconocido.

Lejos de que todo quede ahí, los espectadores van a poder ver cómo Parla acaba en el hospital como consecuencia del empujón de Umay, que ha terminado por perder el control nada más verla. Nevra acaba enterándose de que Parla es su nieta y, evidentemente, ¡no se lo puede creer! Por si fuera poco, hemos sido testigos de cómo Timur da un toque de atención a Nevra por haber dejado a un niño sin familia en el pasado. Pero no todo queda ahí, puesto que no tarda en señalarla como culpable de ser exactamente igual que su padre. Las imágenes de Timur y Rengin besándose llegan a manos del director del hospital. Este no tarda en hacerles saber que deben presentar su dimisión a la mayor brevedad posible. Por si fuera poco, Timur intenta hablar con su hijo, pero él se niega en rotundo a escucharle, puesto que está profundamente decepcionado y enfadado.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘Renacer’ que se emite hoy, martes 4 de marzo?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie turca van a poder ver cómo Nevra ha descubierto que el hombre que creía que era su pareja, en realidad, está casado. Es más, le ha mentido hasta con su nombre. Como era de esperar, se ha quedado verdaderamente sin palabras al darse cuenta de que se trata de un estafador.

Es entonces cuando Nevra confiesa que hipotecó la casa para poder entrar en un negocio de su presunto novio. Así pues, tanto ella como Timur se muestran decididos a denunciar lo sucedido ante las autoridades. Bahar habla personalmente con su abogada y acaba descubriendo que su suegro le dejó toda su herencia, incluida la casa.

Es más, se entera de que Nevra la engañó para firmar un poder notarial hace unos años. Timur llama a su todavía mujer para que declare en comisaría, puesto que la casa es suya y debe hacer frente a la deuda. Bahar se hace nuevas pruebas para comprobar cómo va su estado de salud, y descubre que ha empeorado considerablemente. No te pierdas la nueva entrega de Renacer esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.