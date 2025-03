Renacer, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado martes 25 de febrero pudimos disfrutar de un nuevo capítulo de Renacer en Antena 3. Así pues, hemos podido ver cómo Evren opera a Nevra y, por suerte, la intervención es todo un éxito. Bahar, por su parte, contrata a una asistenta no solamente para que cuide a Nevra, sino también para que se ocupe de la casa. Lejos de que todo quede ahí, vemos cómo Timur y Evren tienen un tenso enfrentamiento que acaba con los dos pegándose en mitad del hospital, todo ello mientras Bahar se siente profundamente agotada. Es más, pide a Evre que se dejen de ver.

Por si fuera poco, Rengin no duda un solo segundo en mandar a Çagla el informe de ADN con el que se demuestra que Parla es también hija de Timur. Como no podía ser de otra manera, dadas las circunstancias, Çagla da el importantísimo paso de confesar a su amiga toda la verdad. Seren, por su parte, también decide mostrar a Bahar el vídeo de cómo Rengin y Timur se besaban durante el gravísimo incendio que afectó al hospital. ¡Todas las piezas han empezado a encajar de un momento a otro! Lejos de que todo quede ahí, Bahar desvela a sus hijos que Parla es su hermana, pero les hace una firme petición: que, por el momento, mantengan esta información en secreto. Nevra celebra una gran fiesta tras su operación, mientras que ha querido aprovechar esta oportunidad para brindar por el aniversario de Bahar y su hijo. Pero nada sale como esperaba, ni mucho menos.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘Renacer’ que se emite hoy, lunes 3 de marzo?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie turca van a poder ser testigos de cómo Bahar ha anunciado que se va a divorciar. Pero no solamente eso, sino que ha querido hacer saber a Timur que sabe lo de Parla. Dora decide hablar personalmente con Evren sobre su pasado, aunque se muestra disgustada por el hecho de que no la ha reconocido.

Lejos de que todo quede ahí, vamos a poder ver cómo Parla acaba en el hospital como consecuencia del empujón de Umay, que no ha podido evitar perder el control nada más verla. Todo ello mientras Nevra se entera de que Parla es su nieta, y no se lo puede creer. Timur da un toque de atención a Nevra por haber dejado a un niño sin familia en el pasado.

Y no solamente eso, sino que también la culpa de ser igual que su padre. Las imágenes de Timur y Rengin besándose llegan al director del hospital, y este les obliga a presentar su dimisión. El doctor habla personalmente con su hijo, pero él no quiere escucharle. Está profundamente decepcionado y enfadado. No te pierdas la nueva entrega de Renacer esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.