No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad puesto que estamos ante una historia que, desde luego, no está dejando indiferente a nadie. El pasado lunes 21 de octubre pudimos disfrutar del capítulo 447 de La Promesa. De esta manera tan concreta, los espectadores han podido ver cómo la Duquesa de Carril ha regresado a palacio, por lo que ha sido testigo directo de la fortísima crisis que sufren Lope y Vera como pareja. Rómulo continúa en el calabozo. Y es que, a pesar de todas y cada una de las visitas que recibe, se encuentra en un estado verdaderamente complejo y duro. Catalina ha encontrado apoyo en su hermano Manuel después de haberse hecho público su embarazo.

El hijo de los Marqueses de Luján se muestra verdaderamente ilusionado por la llegada de ese bebé que está esperando Catalina, ya que sería su sobrino. Por si fuera poco, los espectadores han podido ser testigos de un nuevo e impactante enfrentamiento entre Martina y Ayala. Una situación absolutamente desagradable que, inevitablemente y dadas las circunstancias, ha puesto a Margarita contra las cuerdas. Una vez más. Por lo tanto, es más que evidente que se va a ver en la obligación de tomar una de las decisiones más contundentes de su vida, y no es para menos. Jana se siente cada vez más agobiada, puesto que no tiene ni la más mínima idea de qué hacer respecto a su situación con Manuel. Es un hecho que la doncella empieza a estar al límite, por lo que va a tener que tomar una decisión muy concreta para continuar con su vida.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de La Promesa que se emite hoy, martes 22 de octubre?

Alonso no ha dudado un solo segundo en amenazar a su hijo Manuel con quitárselo todo si sigue adelante con su relación sentimental con Jana. Éste, a pesar de todo, se niega en rotundo a dar su brazo a torcer. Todo ello mientras sigue guardando ese secreto a su prometida. No quiere preocuparla en exceso.

Lejos de que todo quede ahí, Martina ha tenido una fortísima discusión con Curro por haberle contado a Julia que es hermano de Jana. Es más, le cuenta a su madre que tuvo una gran discusión con el Conde de Ayala. Pelayo y Catalina anuncian ante el servicio que están esperando un hijo y que van a casarse. Todo ello mientras Pelayo confiesa a Ricardo que no está del todo feliz.

La Duquesa de Carril, por su parte, ha acabado enterándose de que las cocineras son conocedoras de que ella es la madre de Vera. Marcelo y María Fernández han organizado una fiesta mientras que Petra evita que haya un nuevo enfrentamiento entre Santos y Ricardo. Margarita, por su parte, hace una impactante revelación al Conde de Ayala. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.