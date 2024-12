Avance del capítulo de ‘La Promesa’ de hoy: Marcelo confiesa a Teresa su mentira

Conseguir emitir una ficción de tira diaria de éxito no es una tarea fácil, pero Televisión Española lo ha conseguido con creces. Desde que presentó a su audiencia la historia que se oculta tras La Promesa, cada vez son más los espectadores que demuestran su amor por la serie española. De hecho, el pasado martes 10 de diciembre, pudimos disfrutar del capítulo 481. De esta manera tan concreta, hemos podido ser testigos de cómo el gran día de Catalina y Pelayo no ha transcurrido de la manera deseada. La boda se ha arruinado y la hija del marqués no puede estar más destrozada. Por ello, busca el consuelo en Simona, la única persona que siempre la ha apoyado.

Cruz se muestra muy molesto al ser testigo de como sus deseos de alejar a Catalina se ven frustrados. Por otro lado, Lorenzo se encuentra muy emocionado de ver como su hijo Curro pronto pasará por el altar. Pero, lo sucedido en la boda ha dejado a todos completamente conmocionados. Eso sí, el único que ve el lado positivo de las cosas es Samuel. Pues, aprovecha lo ocurrido para llevar las sobras del convite al refugio. Pero, lejos de quedar ahí, también vimos como Manuel y Jana intervienen entre Pía y Rómulo para que éstos acerquen posturas.

¿Qué sucede en el capítulo 482 de La Promesa que se emite hoy, miércoles 11 de diciembre?

De esta forma, los espectadores de esta exitosa serie diaria que se emite en La 1 de Televisión Española van a poder ver cómo Alonso no puede ocultar su preocupación por Catalina tras lo acontecido. Pero, por el contrario, Cruz se muestra muy indignada. Por ello, Catalina decide ser valiente y se presenta ante la familia y el servicio del palacio para dar sus explicaciones.

Cruz no tiene intenciones de frenar la fiesta de compromiso, por lo que se encuentra ultimando detalles con Jana. Pero, el nivel de presión al que está sometiendo a la doncella es demasiado. Pues, su objetivo es terminar de hundirla. Paralelamente, Julia le asegura a José Juan que Curro es una buena persona. Por su parte, Curro le hace entender a la joven que no pueden ceder a las presiones de terceros.

Lo sucedido en la boda ha provocado que María Fernández y Samuel decidan aprovechar las sobras para ayudar a los más necesitados. Diversas raciones de comida con las que ayudan a los pobres. Pero, este acto provoca que la joven esté fuera todo el día y termine llegando de noche al palacio, por lo que es castigada severamente por Petra. Asimismo, a todo esto hay que sumar que se producirá cierto acercamiento entre Ricardo y Pía. Además, Marcelo se entera de que el conde de Carril regresa pronto y no puede ocultar su nerviosismo. Por ello, Teresa se acerca a él para poder hablar en privado, momento en el que Marcelo se rompe y le confiesa que le ha mentido. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.