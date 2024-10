No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, ya está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado lunes 14 de octubre pudimos disfrutar del capítulo 442 de La Promesa. De esta manera tan concreta, los espectadores fueron testigos de cómo Manuel y Jana se mostraron profundamente felices por haber podido reencontrarse. Todo ello mientras, como no podía ser de otra manera, los Marqueses de Luján han pedido a su hijo cierta discreción respecto a las muestras de afecto. La doncella, para evitar más problemas, ha optado por no contar a Manuel nada sobre los desprecios que ha sufrido de sus padres. A pesar de que esa era su decisión, lo cierto es que Curro tenía otros planes.

Y es que el joven no ha tardado en hacer saber a Manuel todo lo que ha ocurrido durante su ausencia. Los trabajadores de palacio se muestran felices por el regreso del hijo de los Marqueses de Luján. A pesar de todo, no pueden evitar sentirse profundamente impresionados al descubrir que el señor Baeza ha decidido declararse culpable del asesinato de Gregorio. Lejos de que todo quede ahí, los espectadores han podido ver cómo Petra no ha dudado en acusar al Conde de Ayala de ser un egoísta. Todo ello mientras Margarita se sincera con su prometido respecto al menú que ha elaborado para su boda. Lejos de que todo quede ahí, vemos cómo Catalina no puede evitar desahogarse con Simona al ser consciente de que Pelayo todavía no ha tomado una decisión. Cruz, por su parte, se niega en rotundo a readmitir a Pía como trabajadora en su palacio.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de La Promesa que se emite hoy, martes 15 de octubre?

El hecho de que Rómulo se haya culpado del asesinato de Gregorio y su posterior detención han provocado que su baja empiece a notarse. Pero puede que no sea la única. Sobre todo por la drástica decisión que ha tomado Cruz y que ha dejado a Alonso completamente impactado y sin palabras. ¡No es para menos!

Vera tiene un tenso enfrentamiento con Lope por haber dado a conocer su gran secreto a las cocineras de palacio. Esto ha provocado una enorme herida en su relación. ¡No es para menos! Manuel se muestra más que dispuesto a hacer todo lo que sea necesario para compartir su vida con Jana. Así pues, no duda en aprovechar una invitación a una merienda para cumplir su objetivo de presentarla como una noble en sociedad.

Dadas las circunstancias, el futuro de Rómulo es verdaderamente complicado. Las preguntas del sargento Burdina han obligado a que el mayordomo tenga que hacer una declaración clave en su contra. Petra y Ricardo continúan enfrentados pero, a pesar de todo, un inesperado viaje de Santos hace que todo se agrave por momentos. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.