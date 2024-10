La Promesa, poco a poco y con el paso de los meses, ha ido ganándose un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Es más que evidente que estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. ¡No está dejando indiferente a nadie, ni mucho menos! El pasado viernes 11 de octubre pudimos disfrutar del capítulo 441 de La Promesa donde, entre otras tantas cuestiones, hemos podido ver cómo la repentina marcha de Rómulo para tratar de solventar la detención de Manuel ha conseguido confundir, y mucho, al servicio. Pero no solamente a ellos, sino también a los señores. En cuanto a Lorenzo, ha dado el paso de intentar descubrir qué pretende en realidad el mayordomo mientras que las cocineras, tras la indiscreción de Lope sobre la verdad de Vera, intentan averiguar si es broma o es la verdad.

Lejos de que todo quede ahí somos testigos de cómo, para tratar de acercar posturas, Margarita intenta por todos los medios de sorprender al Conde de Ayala. Es más, con ayuda de Julia y Martina, planea darle una sorpresa. Pía, por su parte, ha sorprendido a todos al regresar a palacio para pedir trabajo. En esta ocasión, en vez de Ricardo, es Petra quien se ofrece a hacer las gestiones pertinentes con Cruz. La ama de llaves, ante el cúmulo de mentiras respecto a su madre, ha empujado a Santos a averiguar toda la verdad. Aunque para ello tenga que hacerlo a espaldas de Ricardo. Por si fuera poco, los espectadores han podido ser testigos de cómo, después de mucho tiempo, María Fernández ha logrado tener una tarde libre con Salvador. Los dos no tardan en darse cuenta que, a pesar de todo lo vivido, las cosas parecen haber cambiado de forma irremediable.

¿Qué sucede en la nueva entrega de La Promesa que se emite hoy, lunes 14 de octubre?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ser testigos de cómo Manuel y Jana se muestran profundamente felices por haber podido reencontrarse. Los Marqueses de Luján, por su parte, han hecho una firme petición a su hijo. ¿En qué consiste, exactamente? En que tengan muchísima discreción en cuanto a muestras de afecto se refiere. Jana, por su parte, ha optado por ocultar a su prometido los constantes desprecios que ha sufrido por parte de los Marqueses durante su ausencia.

A pesar de todo, Curro no tarda en confesarle toda la verdad a Manuel. Los trabajadores de palacio se sienten dichosos por el regreso del hijo de los Marqueses. A pesar de todo, no tardan en quedarse verdaderamente impactados al descubrir que el señor Baeza ha dado el paso de inculparse de la muerte de Gregorio. Es algo que, desde luego, no estaba en sus planes.

Petra no tarda en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para acusar a Ayala de egoísta, mientras que Margarita habla con él respecto al menú que ha elaborado para la boda. Catalina se desahoga con Simona al saber que Pelayo todavía no ha tomado una decisión, mientras la Marquesa de Luján se niega en readmitir a Pía como trabajadora de palacio. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.