Avance del capítulo de ‘Una nueva vida’ de hoy: Seyran besa a Ferit para que no se vaya

Una de las grandes apuestas de la temporada televisiva en Antena 3 ha llegado de la mano de Una nueva vida. La producción turca se ha convertido en una de las más vistas a nivel global, por lo que el grupo de comunicación no ha dudado ni un solo segundo en presentársela a sus espectadores. El pasado domingo 8 de diciembre pudimos disfrutar del nuevo capítulo. De esta manera tan concreta, el público ha podido ser testigos de cómo Seyran rompe su silencio y le confiesa a Halis que las fotografías publicadas no son antiguas. Además, afirma que Ferit acostumbra a salir por la noche con el objetivo de divertirse con otras mujeres. Una información que, como se veía venir, deja a Halis profundamente enfadado. De hecho, no duda en pegar a Ferit frente a toda la familia.

El joven no se esperaba este gesto, por lo que se muestra muy dolido y decide marcharse de la mansión para esconderse con Pelin en una de sus casas. El marido de Seyran está cada vez más harto de su vida, por lo que toma la arriesgada decisión de marcharse a Nueva York. Por su parte, Pelin intenta hacer todo lo que está en su mano para que cambie de idea. Sin embargo, sus intentos son en vano y no lo logra. Debido a esta compleja situación, decide reunirse con Seyran para que consiga que su marido no coja ese avión. Asimismo, se pudo ver cómo Kazim aparece en la mansión de la familia Korhan con la clara intención de llevarse a sus dos hijas. A esta situación hay que sumar que Seyran recibe un inesperado mensaje de Pelin. Una situación que la deja muy nerviosa debido a que no sabe qué va a suceder. Por lo tanto, se propone hacer todo lo que esté en su mano para conseguir que Ferit regrese.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de Una nueva vida que se emite hoy, 15 de diciembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie turca van a poder ver cómo, finalmente, Seyran se deja llevar por sus sentimientos y besa a Ferit en el aeropuerto. No quiere que se vaya y no sabe cómo demostrárselo. Sin embargo, lamentablemente, él decide irse. Mientras tanto, Halis sigue recuperándose en el hospital y no deja de pensar en su nieto. Pero, contra todo pronóstico, éste último aparece. El empresario no puede evitar emocionarse y se disculpa por lo que hizo.

Una disculpa que es aceptada y que deja una bonita estampa familiar de ambos fundiéndose en un fuerte abrazo. Posteriormente, Seyran se da cuenta de que, al final, Ferit no se fue. La joven se emociona mucho por su decisión. Una situación que tiene lugar mientras Pelin le espera a la salida del hospital. Pero, Ferit se olvida por completo de ella y termina volviendo a casa con su familia. Este gesto deja a Pelin completamente destrozada, lo que provoca que termine tomando una decisión. Quiere rehacer su vida.

Posteriormente, Ferit recuerda que la dejó plantada, por lo que no duda en llamarla. Pero, al ver que no le contesta las llamadas, sale en su búsqueda. Ahora, la que se queda tirada por él es Seyran en un restaurante. La relación de Seyran y Ferit no está bien y la joven no puede estar más decepcionada. Un cúmulo de situaciones que terminan desembocando en una fuerte discusión. De hecho, ella opta por terminar con todo y toma una decisión que marcará un antes y un después en sus vidas. ¿Qué será? ¡No puede dejarle escapar! No te pierdas la nueva entrega de Una nueva vida esta noche, a partir de las 22:00 horas, en Antena 3.