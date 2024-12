No es ningún secreto que Una nueva vida, poco a poco y con el paso del tiempo, se está convirtiendo en una de las ficciones turcas que más está dando de qué hablar en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad puesto que estamos, indudablemente, ante una historia verdaderamente sorprendente a la par que espectacular. El pasado domingo 1 de diciembre pudimos disfrutar del nuevo capítulo de Una nueva vida en Antena 3. De esta manera tan concreta, los espectadores han podido ser testigos de cómo Ferit no duda un solo segundo en inventarse que la fotografía que sacó el paparazzi y que tanto ha dado de qué hablar, en realidad, es antigua. Afortunadamente, el joven ha conseguido convencer tanto a su abuelo como a Kazim. ¡Algo que no esperaba lograr, ni mucho menos! A pesar de todo, el joven carga contra Seyran, culpándola de todos los problemas a los que está haciendo frente en tan poco tiempo.

Lejos de que todo quede ahí, observamos cómo Seyran empieza a estar al límite al ser consciente de las situaciones que está viviendo por culpa de Ferit. Es un hecho que el matrimonio no está pasando por su mejor momento, ni muchísimo menos. Kazim, por su parte, ha aprovechado la ocasión que se le ha presentado para hacer una inesperada petición a Yusuf. ¿En qué consiste? En que sea su espía en la mansión Korhan con el objetivo de que le mantenga informado en todo momento sobre sus dos hijas. Ferit les ve hablando y, evidentemente, es una situación que no puede evitar afectarles muchísimo. Al fin y al cabo, es incapaz de soportar que Yusuf tenga un pasado sentimental con Seyran. El nieto de Halis habla personalmente con el paparazzi y, aunque intenta mantener la calma en todo momento, un solo comentario sobre Seyran ha conseguido desestabilizarle. Hasta tal punto que acaba agrediendo al fotógrafo.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de Una nueva vida que se emite hoy, domingo 8 de diciembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie turca van a poder ver cómo, finalmente, Seyran confiesa a Halis que las fotografías publicadas son recientes y que Ferit sale habitualmente por la noche para divertirse con otras mujeres. Como era de esperar, Halis se muestra profundamente enfadado. Hasta tal punto que no duda en pegar a Ferit frente a toda la familia.

El joven, profundamente dolido por la situación, se marcha de la mansión para esconderse con Pelin en una de sus casas. El marido de Seyran está cada vez más harto de su vida, por lo que toma la arriesgada decisión de marcharse a Nueva York. A pesar de que Pelin intenta hacer todo lo que está en su mano para que cambie de idea, no lo logra.

Es por eso que opta por reunirse con Seyran para que consiga que su marido no coja ese avión. Por si fuera poco, vamos a ver cómo Kazim aparece en la mansión de la familia Korhan con la firme intención de llevarse a sus dos hijas. Durante la noche, Seyran se ve sorprendida al recibir un inesperado mensaje de Pelin. Nerviosa por lo que va a suceder, se propone hacer hasta lo imposible para conseguir que Ferit regrese. ¡No puede dejarle escapar! No te pierdas la nueva entrega de Una nueva vida esta noche, a partir de las 22:00 horas, en Antena 3.