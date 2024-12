No es ningún secreto que Una nueva vida, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad puesto que estamos, indudablemente, ante una historia que pase lo que pase está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. ¡Es sencillamente espectacular! El pasado domingo 24 de noviembre pudimos disfrutar de un nuevo capítulo de Una nueva vida en Antena 3. De esta manera tan concreta, los espectadores han sido testigos de cómo Ferit no puede evitar desconfiar de Seyran. Es más, siente muchísimos celos de la relación que su actual mujer tuvo con Yusuf en el pasado. El matrimonio tiene una fortísima discusión, lo que provoca que el joven haya dado el paso de salir de fiesta para tratar de desconectar en la medida de lo posible.

Durante la noche, Ferit se ha animado a hablar con una chica. En un momento dado aparece Pelin y acaba montando una escena. Las dos chicas tienen un fortísimo enfrentamiento mientras que Ferit intenta separarlas por todos los medios. Un fotógrafo acaba captando esa inesperada escena. El marido de Seyran trata de llegar a un acuerdo con el paparazzi para evitar que esas imágenes vean la luz pero, a pesar de los esfuerzos, no lo consigue. Por lo tanto, se ve en la obligación de contar a su familia lo sucedido. Lejos de que todo quede ahí, los espectadores han sido testigos de cómo Orhan hace todo lo que está en su mano para ayudar a su hijo e intentar que Halis no se entere de lo ocurrido. Al fin y al cabo, no soportaría ver manchado el apellido Korhan por un escándalo similar. Además, también tienen que evitar que Kazim se entere de lo sucedido.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de Una nueva vida que se emite hoy, domingo 1 de diciembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie turca que se emite en Antena 3 van a poder ser testigos de cómo Ferit se inventa que la fotografía que sacó el paparazzi es antigua. Por fortuna, el joven no solamente consigue convencer a su abuelo, sino también a Kazim. Dadas las circunstancias, Ferit no tarda en culpar a Seyran de todos y cada uno de los problemas que está teniendo.

Como es de esperar, ella no aguanta más y empieza a estar al límite. Es más que evidente que el joven matrimonio no está pasando por su mejor momento, ni mucho menos. Lejos de que todo quede ahí, los espectadores van a poder ver cómo Kazim hace una contundente petición a Yusuf. ¿En qué consiste, exactamente? En que sea su espía en la mansión para que le mantenga informado sobre sus hijas.

Ferit no tarda en verles hablando y, evidentemente, es algo que le afecta mucho. Es absolutamente incapaz de soportar que Yusuf sea el ex novio de Seyran. Por si fuera poco, veremos cómo Ferit hablará personalmente con el fotógrafo y, a pesar de que trata de mantener la calma, el paparazzi le hace un comentario sobre Seyran que logra desestabilizarle. Es entonces cuando le propina una paliza. El joven podría acabar en la cárcel, acusado de agresión. No te pierdas la nueva entrega de Una nueva vida, esta noche a partir de las 22:00 horas, en Antena 3.