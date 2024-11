No es ningún secreto que Una nueva vida, poco a poco y con el paso de las semanas, ha ido ganándose un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Hace poco que ha aterrizado en Atresmedia para sustituir a Secretos de familia, y a la vista está que este proyecto está a la altura de lo que se esperaba. El pasado domingo 17 de noviembre, pudimos disfrutar de un nuevo capítulo de Una nueva vida en Antena 3. De esta manera tan concreta, los espectadores han podido ser testigos de cómo Ferit y Seyran consiguen que Kazim se marche de la mansión antes de que siga haciendo más daño a su hija. Al ser consciente de que a su padre no le tembló el pulso a la hora de maltratar a su hermana, Suna toma la drástica y peligrosa decisión de volver a casa para tratar de protegerla en la medida de lo posible.

Por si fuera poco, dadas las circunstancias, a Ferit no le queda más remedio que sincerarse con su abuelo después de que éste viera escapar a Suna de la mansión. El joven le hace saber que Kazim tenía como objetivo casarla en contra de su voluntad. Tras esta conversación con su nieto, en el que dejan claro cómo está en juego el honor del apellido Korhan, Halis toma la firme decisión de proteger a la hermana de Seyran. Así pues, propone que la joven vaya a vivir a la mansión para educarla e intentar buscarle un marido a la altura de ella y del resto de la familia. Lejos de que todo quede ahí, somos testigos de cómo Ferit quiere saber más detalles del pasado de Seyran, sobre todo sobre su intimidad. Es por eso que el joven no tarda en llamar a Yusuf para hacerle una pregunta de lo más desafortunada que tiene que ver con Seyran.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de Una nueva vida que se emite hoy, domingo 24 de noviembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta exitosa serie turca van a poder ser testigos de cómo Ferit desconfiará, cada vez más, de Seyran. Así pues, va a sentir muchísimos celos respecto a esa relación sentimental que su mujer tuvo con Yusuf. La pareja tiene una fortísima discusión por lo que, para despejarse, Ferit toma la decisión de marcharse de fiesta.

En plena noche, el joven habla con una chica y Pelin aparece en ese instante. Sin poder evitarlo, acaba montando una escena. Las dos chicas tienen una fortísima discusión, mientras que Ferit hace todo lo que está en su mano para tratar de separarlas. Un fotógrafo acaba captando esa imagen de la pelea. A pesar de que el marido de Seyran hace hasta lo imposible para convencer al fotógrafo para que no publique esas imágenes, no logra su cometido.

Así pues, no le queda más remedio que contar toda la verdad a su familia para poner solución a este asunto antes de que sea demasiado tarde. Orhan no tarda en empezar a mover hilos para evitar que esas fotografías vean la luz puesto que Halis sería incapaz de soportar que el apellido Korhan se vea manchado por un nuevo escándalo. Pero, a su vez, también tiene que evitar que Kazim se entere de lo ocurrido. No te pierdas la nueva entrega de Una nueva vida esta noche, a partir de las 22:00 horas, en Antena 3.