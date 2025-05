Aurah Ruiz muestra el resultado de su último retoque: «Adiós relleno»

Aurah Ruiz ha tomado una contundente decisión. La influencer canaria se ha convertido en uno de los rostros más conocidos de Mediaset España por su paso por diversos realities de la cadena. El pasado verano, los espectadores de la cadena tuvieron la oportunidad de verla como concursante de Supervivientes. Una aventura por Honduras donde demostró sus dotes de supervivencia y protagonizó grandes momentos. Todo ello sumado a su paso express por GH DÚO. Desde entonces, la joven se ha mantenido muy activa en redes sociales. Pues, en plataformas como Instagram acumula más de 660.000 seguidores. Un medio donde le gusta compartir contenido relacionado con su día a día o sus nuevos proyectos profesionales.

De hecho, ha sido a través de sus redes sociales donde Aurah Ruiz ha revelado el último retoque estético al que se ha sometido. En esta ocasión, la canaria no ha acudido a un quirófano con el objetivo de retocar o cambiar alguna zona de su cuerpo. Tal y como ha compartido a través de un reel, ha decidido deshacerse del relleno de sus labios. Una decisión muy contundente que no ha tomado a la ligera y con la que pretende obtener ese toque más natural.

«Adiós relleno. Decidí quitarme el relleno de los labios porque ya no me sentía yo. Durante años fui añadiendo y añadiendo… hasta que un día, al mirarme al espejo, ya no me reconocía», comenzó explicando en el pie del vídeo respecto a esta decisión. Por lo tanto, y sin darle demasiadas vueltas, fue a por ello.

«Este vídeo muestra el ring que quedó después de la hialuronidasa», asegura. «No es perfecto, pero es real», agregó. «Necesitaba compartirlo», indicó. Asimismo, se sinceró con sus seguidores. «Mostrarnos tal y como somos también es liberador», agregó. Asimismo, y lejos de dejarlo ahí, la influencer explicó que este es el inicio de un proceso donde pretende «ponerse el labio bien hecho».

Ante esta decisión, los seguidores de la influencer no han dudado en mostrarle todo su apoyo y felicitarla. «¡Muchísimo, pero muchísimo mejor!!!», «Quedas mucho mejor sin el relleno», «Estás más guapa así al natural», «Estás muchísimo más guapa sin relleno, muy buena decisión preciosa» o «Yo te veo más guapa! Aunque lo realmente importante es como te veas tú», son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Recordemos que Aurah Ruiz siempre se ha mostrado muy a favor de los retoques estéticos. De hecho, hasta la fecha, ha señalado haberse retocado las bolsas, el mentón, la nariz, y la frente. Todo ello sumado a su aumento de glúteos y una liposucción.