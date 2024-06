Aurah Ruiz, entre lágrimas al hablar de su hijo: «El dolor más grande que he sentido en mi vida»

El pasado martes 4 de junio pudimos disfrutar de una nueva entrega de Supervivientes: Tierra de nadie. No solamente conocimos el nombre del primer salvado de la semana sino que, además, fuimos testigos de cómo Aurah Ruiz se enfrentaba a nada más y nada menos que el puente de las emociones de Supervivientes 2024.

De esta forma, la canaria recordó su infancia y aprovechó para dar las gracias tanto a su padre como a su madre por haber sido un apoyo absolutamente incondicional a lo largo de su vida: «Mis padres eran mis ídolos». Y añadió: «Me enseñaron todo lo que me tenían que enseñar en esta vida, y mi hermano».

Así pues, la concursante de Supervivientes 2024 no tardó en confesar que tiene una estrecha relación con su familia. Visiblemente emocionada, desveló lo siguiente: «Siempre les contaba todo a mis padres. Mi madre era y es mi mejor amiga», confesó. Acto seguido, Aurah Ruiz pisó el escalón donde se podía leer la palabra «dolor», lo que provocó que se rompiese por completo.

Aurah abre su corazón en el puente de las emociones ❤️‍🩹 🏝️ #TierraDeNadie13

🔵 https://t.co/0FBgMJbInX pic.twitter.com/hownm91eKj — Supervivientes (@Supervivientes) June 4, 2024

Entre otras cuestiones, la canaria quiso recordar los momentos tan complicados que vivió en el hospital junto a su hijo Nyan: «Lo que más me ha dolido en mi vida es ser madre. Ser madre y no serlo como de verdad lo tenía que haber sido». Además, añadió: «Estar un año en un hospital viendo cosas muy fuertes de mi primer y único hijo es el dolor más grande que he sentido en toda mi vida».

A pesar de recordar esos instantes tan duros, Aurah Ruiz no ha dudado en aprovechar la ocasión para lanzar un mensaje a esas madres que están atravesando momentos verdaderamente complicados por la salud de sus hijos: «Quiero que sepan que hay que luchar. Aunque no vas la luz, hay que seguir adelante día tras día apoyando a tu hijo».

En el escalón sobre el amor, Aurah no tardó en hacer una importante reflexión al respecto: «El amor creo que es lo más bonito que tenemos, es lo que cura todo». Por si fuera poco, fue mucho más allá: «Yo he luchado muchísimo por amor. Confío en el amor y creo que se pueden perdonar muchas cosas por amor».

De esta forma, la canaria también ha reflexionado sobre todo lo que ha vivido a lo largo de los últimos años para poder hacer realidad su sueño de construir una familia, y hacerlo con su marido Jesé Rodríguez y su hijo Nyan: «Yo he luchado mucho para llegar donde estoy y tener la familia que tengo, porque he perdonado y dado todo por amor».

Acto seguido, y visiblemente emocionada, la concursante añadió algo más: «Jesé significa todo, yo siempre he sabido que tenía un hilo rojo con él». Respecto a su participación en Supervivientes 2024, Aurah Ruiz ha querido dejar algo muy claro: «Ha sido muy duro, quizás lo segundo más duro por lo que he luchado en mi vida». Al final del puente de las emociones, le esperaba Laura Madrueño para darle un gran abrazo y, sobre todo, agradecerle por su gran sinceridad.