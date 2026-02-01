La artista que rechazó un Grammy: quién es, por qué no lo quiso y qué le pasó

La música vuelve a vivir su noche más gloriosa del año y este 1 de febrero lo hará con el objetivo de celebrar los grandes éxitos del pasado 2025. Los Premios Grammy vuelven pisando fuerte y en esta ocasión seremos testigos de la edición número 68. Un encuentro que tendrá lugar en el Crypto.com Arena, de Los Ángeles, y al que acudirán artistas de todas las categorías musicales. Y es que, ganar este galardón se ha convertido en uno de los mayores sueños a los que aspira un trabajador de la industria.

Sin embargo, como en todos los eventos, el resultado nunca es del agrado de todos. Hay artistas que son premiados con un Grammy y, en ocasiones, el público ha considerado que esa estrella no era del todo merecedora del premio. Además, a este punto hay que sumarle el hecho de que hay cantantes o trabajadores que han rechazado el gramófono. De hecho, una de las artistas más recordadas por realizar este movimiento es Sinéad O’Connor. Y es que, la irlandesa rechazó de manera contundente el Grammy a Mejor Álbum de Música Alternativa en 1991.

¿Quién es Sinéad O’Connor?

Nacida en Dublín, Irlanda, Sinéad Marie Bernadette O’Connor era una cantante, compositora y activista. Es considerada una de las artistas más influyentes de la música alternativa de los años 90. De hecho, uno de sus mayores hits fue la balada Nothing Compares 2 U, la cual es uno de los grandes clásicos de la época.

A lo largo de su trayectoria profesional, publicó 10 proyectos discográficos. Una serie de discos con los que se ganó el amor y la admiración del público. Y es que, entre otros aspectos, Sinéad era conocida por decir lo que pensaba. Sin miedo.

¿Por qué rechazó el Grammy?

El motivo que la llevó a rechazar el gramófono fue porque estaba en contra de la industria musical y de lo que representaban esos premios. Siendo fiel a su carácter activista, rechazó el Grammy en 1991. Como método reivindicativo, no acudió a la gala a recibirlo y lo rechazó públicamente. Y es que, según ella, los premios beneficiaban a los interesados, no a los verdaderos artistas merecedores. Asimismo, indicó que la Academia solo premiaba el éxito comercial.

Como suele suceder, su postura le trajo consecuencias a nivel profesional. La irlandesa no solo fue tachada de conflictiva, también perdió mucho apoyo en la industria musical. Sin embargo, y a pesar de que su carrera sufrió una gran caída, ella siempre mantuvo la misma postura sobre la organización. Sinéad O’Connor quería serle fiel a sus valores, pero pagó un precio alto por decir lo que pensaba.

¿Cuándo y de qué murió?

Lamentablemente, este icono de los 90 perdió la vida en el 2023. Un año antes, su hijo falleció. Una pérdida que la afectó profundamente. Pero, según revelaron los resultados forenses, falleció por causas naturales a los 56 años. Según el certificado de defunción, su muerte se produjo por la combinación de varias cosas: una enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), asma bronquial y una infección leve del tracto respiratorio inferior.