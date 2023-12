Ares Teixidó, hospitalizada de urgencia: «Vine en ambulancia, no sé ni donde estoy»

No es ningún secreto que, con el paso de los años, Ares Teixidó se ganó a pulso un hueco en la pequeña pantalla, al formar parte de diversos proyectos como presentadora o, incluso, colaboradora. A pesar de todo el éxito cosechado, lo cierto que la catalana no ha empezado la semana con muy buen pie.

Y es que el pasado lunes, Ares Teixidó fue ingresada de urgencia en el hospital. Desde ese mismo punto, la periodista compartió unas imágenes de lo más preocupantes que, como era de esperar, dejaron completamente sin palabras a todos y cada uno de sus seguidores. ¡Y no es para menos!

Lo cierto es que la colaboradora de Zapeando no ha podido dar muchos detalles de lo que le estaba ocurriendo. Aun así, sí que contó que se encontraba en un hospital, con una vía en el brazo. En su rostro no solamente se podía apreciar cansancio, sino también un profundo dolor y malestar físico. ¡No se encontraba para nada bien!

Tirando de humor, Ares Teixidó escribió lo siguiente: «No te digo que lo superes, iguálamelo». En el siguiente vídeo que compartió a través de historias de Instagram, podemos ver a la catalana hablando con cierta dificultad, mientras agarraba el portasueros al que estaba conectada por una vía.

«Le he mandado este vídeo a una amiga y he creído conveniente dejarlo por aquí para demostrar que si pienso en comer es que estoy mejorcito», aseguró la periodista a través de la historia en Instagram. Y es que su objetivo era claro: merendar. ¡Estaba hambrienta! «Es la primera vez que salgo al pasillo porque vine en ambulancia, claro. No sé ni dónde estoy», reconoció a sus seguidores pero, acto seguido, empezó a encontrarse peor: «Uf, qué mareo tengo. No sé si ha sido buena idea».