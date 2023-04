El pasado domingo 23 de abril pudimos disfrutar de una nueva entrega de Supervivientes Conexión Honduras, presentado por Ion Aramendi y Laura Madrueño. Además de ser testigos de diversas pruebas de recompensa, también conocimos la decisión de la audiencia sobre el nuevo expulsado definitivo de Supervivientes 2023: Arelys Ramos.

La madre de Yulen Pereira tuvo que abandonar la Playa de los Olvidados, en la que se encuentran Jaime Nava y Artùr Dainese, para regresar a España. Pero antes de coger el avión, la expulsada definitiva tuvo la oportunidad de verse en el espejo por primera vez en varias semanas. Como no podía ser de otra manera, se quedó completamente impactada.

“Dios mío, ¡soy un tizón!”, alcanzó a exclamar en un primer instante. Poco después, siguió analizando cada parte de su nueva figura. “Estoy súper delgada. Me he quedado sin culo, sin tripa, unas piernitas de nada se me han quedado”, aseguró. Acto seguido, la organización de Supervivientes 2023 quiso saber cuántos kilos creía Arelys Ramos que había perdido.

La exconcursante respondió con contundencia: “Voy a decir que 7”. A continuación, la madre de Yulen Pereira abrió el pergamino que le entregó el equipo del reality, por lo que ha descubierto que los kilos exactos que ha perdido durante su paso por los Cayos Cochinos de Honduras han sido nada más y nada menos que 6,9.

Lejos de que todo quede ahí, Arelys Ramos aprovechó la ocasión para hacer una promesa: “Los voy a intentar mantener para el veranito, a ver si me sale algo por ahí”. Es más, y tirando de humor, Arelys Ramos ha asegurado que este reality de Telecinco “es una dieta única y rápidita”. ¡Y tanto!

Pero si hay algo que ha impactado a la exconcursante de Supervivientes 2023, más allá de su nuevo peso, lo que más le ha llamado la atención ha sido precisamente su pelo. “Madre mía, qué canas, ¡por favor!”. Acto seguido, quiso añadir algo más: “¡Parezco una abuela!”. Sea como sea, lo cierto es que ha disfrutado al máximo de esta experiencia, ¡y eso es lo más importante!