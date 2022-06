Anuar, entre lágrimas al no poder comer: «Cuesta más de lo que parece»

Pasan las semanas y, con ello, la permanencia en Supervivientes 2022 comienza a ser cada vez más dura. Los retos exigen cada vez más fuerza y, a falta de alimento para renovar energías, los ánimos decaen entre los concursantes. Una situación que ha vivido en primera persona Anuar durante la prueba de recompensa.

En Supervivientes: Conexión Honduras, los concursantes han tenido que enfrentarse a un juego no apto para los que padecen vértigo. Un reto que consistía en cruzar una pasarela sobre el mar con tan solo dos tablones, todo ello manteniendo el equilibrio. Una prueba cuya recompensa dejaría un dulce sabor de boca a los supervivientes, pues los ganadores pudieron disfrutar de churros con chocolate.

Anuar llora desconsolado al no poder comer churros con chocolate 🌴 #ConexiónHonduras8 https://t.co/WGvGyFzGA0 — Supervivientes (@Supervivientes) June 12, 2022

En esta ocasión, los ganadores de la prueba fueron Nacho Palau, Alejandro Nieto, Ignacio de Borbón, Mariana Rodríguez, Anabel Pantoja y Yulen Pereira. Eso sí, en dos minutos de tiempo no han podido comer ellos directamente, sino que han tenido que alimentar a su compañero de al lado. Una escena que no dejó indiferente a nadie y que inundó el plató de risas al ver la divertida estampa.

Pero, no todo han sido risas, los que no han conseguido ganar el juego no han pasado un buen momento. Y es que, dos de los concursantes que peor han llevado el ver a sus compañeros comer dicho manjar han sido Kiko Matamoros y Anuar Beno.

De hecho, este último ha terminado llorando desconsolado al no poder alimentarse como los demás. “Es mucho agobio, aquí se pasa muy mal y cualquier cosa que ves te agobia un montón”, comentó el superviviente. Palabras que acompañó asegurando que “está muerto de hambre” y que todo eso “cuesta mucho más de lo que parece”.