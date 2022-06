Kiko Matamoros: fuerte discusión con Anuar tras despertarle para avivar el fuego

No es ningún secreto que los Royales de ‘Supervivientes 2022’ son los que peor están llevando el tema de la convivencia. Los dos grupos cada vez están más diferenciados ya que, continuamente tienen enfrentamientos hasta por el más mínimo detalle. Uno de los más recientes tiene como protagonistas a Kiko Matamoros y Anuar Beno.

Debemos tener en cuenta que el cuñado de Isa Pantoja no estaba pasando por su mejor momento. Y es que estaba completamente agotado tras haber tenido que cuidar el fuego las 24 horas debido al castigo de la organización. Una vez el equipo de ‘Supervivientes 2022’ decidió que ya era completamente libre, ha aprovechado para descansar por las noches.

En esta ocasión, Kiko Matamoros era el que se tenía que ocupar del fuego. De un instante a otro, el colaborador de ‘Sálvame’ decidió despertar tanto a Yulen Pereira como a Anuar Beno: “Si podéis intentar salvar el fuego… Está en las últimas, pero rápido”. El hermano de Asraf, medio dormido, terminó respondiendo lo siguiente: “Porque eso de salvarlo vosotros, no, ¿no?”.

Una pregunta que molestó muchísimo a Kiko Matamoros: “Llevo toda la noche con el fuego y Nacho igual. No os habéis movido ni una vez. Me parece una impertinencia, no os habéis movido en toda la noche”. Anuar, cansado de la situación, estalló: “¿Tienes que venir a gritar?”. Acto seguido, recordó que estuvo varios días, durante las 24 horas, cuidando el fuego.

Su compañero no tardó en recriminarle esa respuesta: “Estabas castigado, haber dormido por la mañana”. Finalmente, para evitar que la discusión fuera a más, Yulen Pereira decidió encargarse de avivar el fuego. ¡Y lo logra! Además, en ese momento, cayó un coco a los pies de Kiko Matamoros. El colaborador no tardó en hacerse con él para evitar que se lo quedara su compañero.