Antonio David Flores se cuela en la redacción de ‘El programa de Ana Rosa’ para felicitar el cumpleaños a Marta Riesco. El ex guardia civil ha mandado un ramo de rosas al lugar donde trabaja la periodista.

La colaboradora ha cumplido este martes 35 años y su pareja no ha dudado en mandarle un detalle tan romántico como es un ramo de flores. La reportera se ha conectado con el programa desde su mesa de trabajo sosteniendo un par de globos y con una sonrisa enorme.

«¿Y quién te ha mandado las rosas? ¿Podemos verlo, Marta?», le ha preguntado Joaquín Prat desde el plató de ‘El programa de Ana Rosa’. En un principio, Marta Riesco se ha negado a decir quién se las ha enviado. Sin embargo, el equipo tenía preparadas las imágenes del regalo que Antonio David Flores le había enviado unas horas antes.

En la emisión de la pieza, los espectadores han podido comprobar que el ramo de flores venía firmado con una frase que decía: «Feliz cumpleaños, te amo. A.D». «Haciendo referencia a mi compañera Patricia Pardo, que dijo ‘si son rosas florecerán’, pues nada, yo las tengo aquí desde hace mucho tiempo y me siento muy feliz. Son las terceras que he recibido en mi vida y son las que ilusión me han hecho», ha dicho la periodista muy emocionada por el presente.

Pepe del Real, colaborador de ‘El programa de Ana Rosa’, ha comentado que esas rosas son claramente de Antonio David Flores. La reportera ha confesado que las rosas le han encantado. «He llorado, que quede claro que no me he auto enviado las flores porque en ‘Socialité’ dicen que me dedico a enviarme flores», asegura Marta Riesco.