La carrera profesional de Antonio Banderas ha sido una de las más brillantes dentro de la industria cinematográfica. El actor español es uno de los actores con mayor prestigio en España y a nivel internacional, algo que ha logrado tras trabajar en grandes superproducciones. Sin embargo, si hay una película con la que siempre será ligado el actor es ‘El Zorro’.

La interpretación de Antonio Banderas en el largometraje dirigido por Martin Campbell hizo despegar su carrera hasta alzarlo al mismísimo Hollywood. Sin embargo, se ha descubierto que antes de ser elegido para ser el protagonista de la película, hubo otro famoso que también se disputaba el puesto y que casi estuvo a punto de ganarse el papel, Chayanne.

Por aquellos años, el artista puertorriqueño se encontraba en la cresta de la ola a nivel profesional tras haber lanzado al mundo hits musicales como ‘Baila conmigo’ o ‘Linda Sara’. Por ello, su intención era probar suerte también en el mundo del cine. Al respecto, Chayanne reveló que tuvo una audición para protagonizar la película ‘La máscara del Zorro’, junto a Catherine Zeta‑Jones y Anthony Hopkins, pero que debido a un imprevisto no pudo conseguir el papel.

El cantante de ‘Dejaría Todo’ señaló que hizo la audición de la película, pero hubo un cambio en la producción y se volvió a realizar el casting y, por tiempo, no pudo presentarse otra vez. “Hice el casting para ‘El Zorro’, hubo una muy buena intención cuando hice lo del casting, pero cambiaron de productor, después estaba de gira y ya no pude ir al nuevo casting, me hubiese encantado hacer la película”, comentó en su entrevista con Chente Ydrach.

Un encuentro donde también quiso poner fin a los rumores que circulan sobre su mala relación con el actor español debido a este motivo. «Antonio Banderas hizo un estupendo trabajo”, destacó. Un papel que hubiera alzado por todo lo alto la carrera de Chayanne, pero que trajo consigo el descubrimiento de uno de los actores más brillantes de nuestro país a nivel internacional, Antonio Banderas.