Antonia San Juan, actriz, 65 años: «No he fumado ni bebido nunca, y aquí estoy»
Se sincera sobre su cáncer
Antonia San Juan es noticia, por desgracia, desde hace algunas semanas debido a al cáncer de garganta que ha anunciado que padece y que quiso contar en redes sociales cuando le fue detectado a principios del mes de septiembre. La actriz ha demostrado una enorme entereza en su paso por el programa Late Xou, que ha estrenado su nueva temporada en La 1. En su entrevista ha querido mirar al futuro con esperanza (e incluso con humor), al explicar que acababa de comenzar el tratamiento contra la enfermedad.
La mítica Estela Reynolds de La que se avecina está centrada desde hace años en el mundo del teatro, siendo actriz y productora de sus propias obras, por lo que no puede permitirse fallar o cancelar obras, ya que ella misma es empresaria. Pero en 2025 ha tenido que cancelar por sus problemas en la voz, por lo que tuvo que acudir al médico. «Fui al médico, me vio algo raro y me han dicho que tengo cáncer de garganta. Ahora tengo que vivir y tengo que hacerme los tratamientos que el médico me diga», ha comentado.
Gracias a los avances de la medicina espera que este trago pase relativamente rápido y que en la primera del próximo año puede volver a su vida normal. Aunque centrada en el tratamiento, ha dejado claro que no piensa rendirse y que su idea es superar este cáncer y dejarlo atrás, en la medida de lo posible, claro está.
«Tienes que agarrarte a algo. La gente se agarra a Dios y yo no soy creyente. Yo me agarro a la ciencia», decía convencida de que está en las mejores manos. Pero Antonio no ha perdido su humor, incluso en una situación tan delicada como esta, por eso ha bromeado con el amor y el cariño que está recibiendo últimamente, incluso de gente inesperada.
«Me miran con unas caras de ‘pobrecita’ cuando vienen a saludarme… Me dicen ‘¿puedo darte un beso?’ Y yo pienso… ‘¡Pero si nunca me has dado un beso, ni cuando he estado buena!’», ha contado. Aunque agradecida, pide como muchos enfermos de cáncer, que no sea el único tema de conversación y que no se la mire siempre con compasión, ya que no convertirse ser sólo una enferma y que la gente se olvide de que es actriz.
Antonio San Juan: «No he fumado nunca, no he bebido nunca»
Para callar cualquier tipo de conjetura, que por desgracia las hay en este tipo de cánceres, la canaria ha explicado que no ha tenido una vida alocada y llena de excesos que le hayan provocado llegar a este diagnóstico. «No he fumado nunca, no he bebido nunca, no me he metido nunca y aquí estoy», ha asegurado muy rotunda.
«Aquí no hay un señor en el cielo repartiendo ‘para ti sí’, ‘para ti no’. Pasa porque hay una genética», decía volviendo a agarrarse a la ciencia como su mejor aliada. San Juan ha continuado su charla relativizando lo que le está pasando: «Mira, con 65 años que tengo, lo bien cuidada que estoy, lo mona que estoy. No me he pasado nunca de nada y un día te cogen y te dicen: estás enferma. Pues hay que joderse, hay que tirar para adelante».
Para afrontar este reto, además de estar decidida a superar la enfermedad, no quiere caer en el victimismo y la tristeza, que no ayudan en nada a este tipo de pacientes. «No hay que ser narcisista. Te pasa a ti y le pasa a todo el mundo. Te pasa porque le pasa al mundo entero», de esta manera dejaba claro que ha tenido mala suerte, pero que eso no le hará hundirse, todo lo contrario.
