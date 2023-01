Anitta da nuevos detalles sobre su próximo proyecto musical

2022 ha sido un gran año para la cantante Anitta. La brasileña ha conseguido grandes éxitos gracias a su canción Envolver, la cual se volvió viral en TikTok gracias a su famoso paso de baile. Pero, también se ha podido ver a la artista acudir a multitud de premios incluso de ámbito internacional.

Anitta acudió a los VMAs donde su actuación dio mucho que hablar y, además, se llevó el premio a Mejor Vídeo Latino. En los GRAMMY Latinos, aunque no pudo llevarse finalmente ningún premio, hizo otra sonada actuación. En esta ceremonia recibió una gran noticia. “Fue totalmente inesperado. Estaba presentando los Latin Grammy 2022 en Las Vegas, así que fue muy especial, increíble”, ha contado la brasileña en una entrevista para Billboard sobre su nominación a los GRAMMY. La artista ha sido nominada a Mejor Artista Revelación.

.@Anitta discusses her first #GRAMMYs nomination for Best New Artist, finding success in America, what a Grammy win would mean to her and more in a new conversation with #BillboardNews. pic.twitter.com/7twFFUKMNm

— billboard (@billboard) January 4, 2023