Anabel Pantoja está pasando por unos momentos realmente complicados a nivel personal. Motivo por el cual está bastante alejada del foco mediático. Entre otras cuestiones, está preocupada por el estado de salud de Bernardo Pantoja y Mercedes Bernal, sus padres. A pesar de todo, la joven también está en el punto de mira por otra cuestión.

Y es que muchos son los rumores que aseguran que Anabel Pantoja podría estar viéndose, de nuevo, con Omar Sánchez. Por ese mismo motivo, cada vez son más las personas que no creen que haya una ruptura definitiva entre la andaluza y el canario. Debemos tener en cuenta que hace tan solo unas semanas, los dos coincidieron en una despedida de soltero.

Además, se intercambian diversas reacciones en Instagram. A pesar de todo, la influencer ha querido volver a mostrarse de lo más contundente respecto a su relación sentimental. “No voy a hablar de ese tema”, aseguró recientemente a los compañeros de ‘Europa Press’. Anabel Pantoja se refería a una publicación de Instagram en concreto.

En ella, la sobrina de Isabel Pantoja se quejaba de aquellas personas que tendrían que sentirse verdaderamente avergonzados “por el bochorno que hacen”. Poco después de hacer esta publicación, la andaluza decidió borrarla. Aun así, muchos de sus seguidores sí que pudieron verla antes de que ésta pasara a la historia.

Ante las cámaras de los compañeros de ‘Europa Press’, la prima de Kiko Rivera reconocía que no estaba dedicado a nadie en concreto: “Son neuras que me dan a mí porque tengo la cabeza en Pamplona”. Además, añadió: “Son rachas que estoy pasando y me desahogo a través de mis redes, pero no van ni para Omar ni para Alexia”.

A pesar de que suponga mucho agobio el hecho de responder preguntas sobre Omar Sánchez, Anabel Pantoja ha recibido una buena noticia. Y es que su madre, Mercedes Bernal, ha recibido el alta hospitalaria. Debemos recordar que tuvo que pasar por el hospital para someterse a una operación de rodilla. Bernardo Pantoja, por su parte, continúa ingresado. Esperemos que esta mala racha de la influencer pase cuanto antes.