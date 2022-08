Anabel Pantoja, contundente ante las críticas por su despedida con Yulen Pereira

Anabel Pantoja se ha convertido en una de las protagonistas de Supervivientes 2022. Desde que ha llegado a España tras haber formado parte de esta aventura, la prima de Kiko Rivera ha reconocido sentirse bastante aturdida. Es un hecho que le está costando bastante adaptarse a su nuevo día a día.

Desde que se reencontró con Yulen Pereira en plató y tras haber grabado esa misma mañana el programa Déjate querer con Omar Sánchez, Anabel Pantoja ha estado en el ojo del huracán. Muchos no han tardado en asegurar que la relación entre la andaluza y el esgrimista no es real, sobre todo por las apariciones públicas que han hecho estos días.

Una situación que, evidentemente, el pasado martes quisieron tratar en Sálvame. Es entonces cuando, de un instante a otro, Gema López recibió un mensaje de Anabel Pantoja. Llegó en el instante en el que estaban comentando la tímida despedida entre Yulen Pereira y la sobrina de Isabel Pantoja.

Gema López ha recibido un mensaje de Anabel Pantoja en directo al oír las críticas de su despedida de Yulen Pereira: «Intento ser yo» #yoveosálvame https://t.co/TCmNNHlsHv — Sálvame Oficial (@salvameoficial) August 2, 2022

“Si no me despido y le doy un abrazo es que todo es mentira, es todo falso”, comenzó leyendo Gema López. “Si le doy un beso con lengua quiero hacer daño a otras personas. No sé qué hacer. Intento ser yo, siento que esto no le guste a todo Dios”, terminó diciendo la colaboradora, en nombre de Anabel Pantoja.

Por si fuera poco, debido a ese mensaje, Gema López ha podido confirmar que Yulen Pereira va a estar con su familia mientras ella viaja a Andalucía a reencontrarse con los suyos. Algo que, hasta el momento, ella no había podido hacer tras su paso por Supervivientes 2022. Anabel Pantoja reconoce que no hubiera acompañado a Yulen a ver a su familia, y todo porque “necesita tiempo con los suyos”.

Lo cierto es que la sobrina de Isabel Pantoja todavía se está adaptando a su nueva rutina tras participar en el concurso de supervivencia de Mediaset. Si hay algo que Anabel Pantoja ha dejado claro en todo momento es que necesita tiempo para poder ver qué es lo que la vida le depara realmente.