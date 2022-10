Anabel Pantoja confirma que acompañará a Isabel Pantoja en su nueva gira

Se acaban las vacaciones y vuelve la rutina, también para Isabel Pantoja. La tonadillera se encuentra ultimando sus preparativos para regresar a América con su nueva gira, en la cual parece ser que estará acompañada en todo momento por su sobrina Anabel Pantoja. Un tour que no ha comenzado y con el que ya están teniendo algún que otro problema.

El motivo de ello se debe al pasado de la artista, pues sus años en la cárcel le están pasando factura con su ESTA (documento indispensable para entrar en Estados Unidos), el cual aún no ha sido aprobado. Aún así, Isabel Pantoja ya tiene a todo su equipo listo para el viaje, incluida su sobrina. Una noticia que ha revelado Gema López en Sálvame.

«Su tía está súper ilusionada, la gira va a ser inolvidable y por supuesto que va a ir y que quiere estar a su lado. Está avanzando todo su trabajo para poder compatibilizarlo todo», explicó la colaboradora de Mediaset. Asimismo, la periodista ha comentado que durante la gira cada concierto se cerraría en torno a los cien mil euros y que Anabel Pantoja formaría parte del equipo técnico.

Sin embargo, la labor de Anabel en el tour de su tía sigue siendo muy cuestionada, pues Kiko Matamoros ha negado la información de su compañera. «Anabel iría como fan. No está en la lista de técnicos», señaló. Debido a esta disputa, la propia Anabel ha escrito a Gema en pleno directo para poner los puntos sobre las íes y dejar clara esta situación.

«A mí se me da de alta y de baja en cada concierto. Hago cue, sonidos, ensayos y estoy pendiente en todo momento de lo que ella necesite. No soy tan petarda como para no saber leer un cue (teleprónter)», leyó López en nombre de la exsuperviviente.