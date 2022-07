Ana María Aldón desvela que, recientemente, ha pensado en quitarse la vida

Ana María Aldón, tras su aparición en Déjate Querer, el pasado sábado 16 de julio, ha relatado que estuvo a punto de quitarse la vida. Después de un mes largo de su ausencia en los medios televisivos, la mujer de Ortega Cano ha revelado lo que le ha estado pasando todo este tiempo.

La diseñadora andaluza fue la protagonista del pasado programa de Toñi Moreno, Déjate Querer. En él, hizo públicos los motivos que han hecho que Ana María Aldón se haya ausentado, dando lugar a miles de especulaciones sobre su vida entre sus compañeros de Viva la vida y sus seguidores más fieles.

Tras el Sálvame Fashion Week, la andaluza hizo un parón en su vida televisiva. Ahora, tras un mes de incógnitas que han ido girando en torno a su vida personal, le ha dado respuesta a una de las preguntas más impactantes que Toñi Moreno le ha realizado: “¿En este mes que has pasado tan duro, has pensado en quitarte la vida?”.

La invitada ha guardado silencio por un momento y, asintiendo con la cabeza frente a su hija, que también ha estado presente en el plató del programa y separada de su madre mediante un muro, ha respondido a esta pregunta. La diseñadora ha admitido que no solo pasó por una serie de problemas familiares, sino que también llegó a plantearse el hecho de quitarse la vida.

«He tocado fondo, Toñi. No lo hice porque mi niño me necesita mucho. Tiene nueve años y no se merece que su madre le abandone. Tengo que seguir luchando, aunque no me guste la vida que tenga. Quiero seguir viviendo y tener ganas de vivir», ha confesado completamente inundada de tristeza.

Ana María Aldón confiesa que ha pensado en quitarse la vida recientemente: «He tocado fondo» ❤ #DéjateQuerer https://t.co/jYN4GjpQyz — Déjate querer (@DejateQuererTV) July 16, 2022

Y es que la vida de Ana María Aldón no ha sido nada fácil. De pequeña sufrió la violencia con la que su padre abarcaba su casa y, actualmente, está pasando por baches bastante notorios en cuanto a su vida matrimonial junto a José Ortega Cano.

La diseñadora andaluza ha querido aclarar que «es la primera vez que tengo una crisis y que tomo una decisión. Quiero recuperarme y luego lo que venga, pero voy a seguir estando en Madrid porque el bienestar de mi hijo está en Madrid, no me iría a Cádiz a vivir por mi hijo».

La emoción ha podido palparse en el ambiente tras las duras declaraciones que Ana María ha exteriorizado, no solo ante Toñi Moreno y su hija, sino ante toda España. Y junto a la mítica canción Sobreviviré, el equipo del programa ha retirado el muro que separa a la hija de Ana María de su madre y ambas se han unido con un eterno abrazo.