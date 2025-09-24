‘Amor sin límite’: ¿cuántos capítulos tiene la nueva serie turca de Nova?

Poco a poco, y con el paso del tiempo, Atresmedia ha ido consolidándose como una de las cadenas principales en emitir contenido nacional e internacional. Si hablamos de ficciones turcas, han sido unas cuantas las que la audiencia ha podido ver gracias a Antena 3 y Nova. Por ello, con la llegada del mes de septiembre, no iba a ser menos. De esta manera, el grupo de comunicación ha querido presentar Amor sin límite, su nueva apuesta procedente de Turquía. Una producción que aterriza en la parrilla televisiva española tras su gran éxito en diferentes países. Pero, ¿de qué trata? ¡Te lo contamos!

Tal y como se ha podido saber, la novela está protagonizada por la actriz Özge Özpirinçci, recordada por la audiencia por su papel de Bahar en Mujer. De esta manera, el público pudo ver la historia de una madre que da todo por sus hijos. Una historia donde la protagonista tendrá que hacer frente a numerosos obstáculos, su familia y el perdón. Además, es una novela con una gran carga reflexiva. Pues, se abordan temas como la violencia doméstica, la identidad, la pérdida y la capacidad de superar el dolor.

Karsu es una mujer que se dedica al 100% al cuidado de sus tres hijos. Una madre integrada al completo a su familia que tiene que vivir con

Reha, su esposo, un hombre infiel y violento. Pero, sin verlo venir, su hijo mediano desaparece. Ante ello, la protagonista responsabiliza a su madre y entra en una terrible depresión.

Los años pasan y Karsu encuentra a su hijo. Pero, lejos de quedar ahí, descubre que su marido le es infiel con su mejor amiga. Una terrible situación que la pone al límite. Por ello, decide irse con sus hijos a Estambul y se va a vivir con su tía. Pues, es infeliz en un matrimonio sin amor y repleto de mentiras.

¿Cuántos capítulos tiene ‘Amor sin límite’, la nueva serie turca de Nova?

Presentada como Sandik kokusu, su nombre original, la ficción se emitirá en Nova de lunes a viernes, a partir de las 21:30 horas (hora menos en el archipiélago canario). Su gran estreno tendrá lugar este miércoles 24 de septiembre. Un lanzamiento que se podrá ver en abierto, en televisión.

Asimismo, según se ha podido ver, la ficción aterrizó en Turquía en el 2023. Una emisión muy exitosa que ha continuado hasta marzo del 2025. De esta manera, la serie ha sido dividida en un total de 2 temporadas. Numerosos episodios que finalizan con un total de 50, los cuales presentan una duración variable. Pues, algunos duran 1 hora y otros más de 2.