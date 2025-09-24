No es ningún secreto que, poco a poco y con el paso de las semanas, El tiempo justo se está convirtiendo en uno de los programas que más está dando de qué hablar. El espacio, presentado por Joaquín Prat, suelen tratar numerosos temas que están a la orden del día. Un claro ejemplo lo encontramos en los asuntos abordados por los compañeros de El precio de una exclusiva, entrega presentada por Santi Acosta que se emitió el pasado lunes en la cadena principal de Mediaset. De esta manera, Marta López quiso sorprender a los espectadores de El tiempo justo con un repaso a sus exclusivas en topless en la revista Interviú, y lo hizo tirando de honestidad. Tras recordar algunos de los temas que se trataron en El precio de una exclusiva, la colaboradora dio a conocer cómo se gestaron esas portadas de revistas que marcaron un antes y un después en su trayectoria en televisión.

«Yo no sabía que Interviú te había sacado dos veces», comenzó diciendo el presentador de El tiempo justo. Entre risas, quiso recordar que muchos estaban convencidos de que se trató de «un robado en la playa», pero nadas más lejos de la realidad, puesto que se trataba de un posado que había pactado con la mencionada revista. «Lo dije enseguida, no pude mantener la mentira ni medio minuto». Por si fuera poco, la colaboradora de El tiempo justo quiso hacer balance de lo que esta situación supuso no solamente para ella, sino también para el resto de chicas que participaron en ediciones posteriores de Gran Hermano. Además, reconoció que el que era su representante se oponía a que posara para Interviú al no considerarlo como «algo digno» para su imagen. Aun así, Marta López no tuvo reparos a la hora de arriesgarse, sin importar en absoluto las consecuencias.

«Abrí la veda. Luego ya ibas a Gran Hermano con el Interviú cerrado», comentó a sus compañeros de El tiempo justo. Acto seguido, no dudó en ir mucho más allá: «Yo dije que quería hacerlo, porque si no, después me iban a pedir un 40% más, y entre lo que te quitaba Hacienda y el representante, se me quedaba en nada», reconoció.

Lejos de que todo quede ahí, y tras escuchar los comentarios de sus compañeros en plató, Marta López quiso hacer hincapié en la naturalidad de aquellas fotografías. Y no solamente eso, sino que fue un antes y un después en su vida, a nivel profesional: «No hay nada malo en enseñar unos pechos, de verdad».

En cuanto a Joaquín Prat, no dudó en aprovechar la ocasión para recordar que, a pesar de que Marta López fue la primera expulsada de la segunda edición de Gran Hermano, ha logrado construir una de las carreras más longevas y sólidas en Telecinco. «La primera expulsada y la carrera más prolija, efectivamente», comentó. ¡Y no le falta razón!

Al fin y al cabo, Marta se ha convertido en una de las colaboradoras más reconocidas en cuanto a programas de televisión de la cadena principal de Mediaset se refiere. Eso es algo que se ha ganado a pulso, por la enorme profesionalidad que ha demostrado tener en cada proyecto en el que se ha visto involucrada.