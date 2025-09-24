Azcón acusa a Sánchez de negociar «un cupo energético con Cataluña y País Vasco a costa de Aragón»

Este miércoles, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha denunciado que Pedro Sánchez negocia un cupo energético a País Vasco y Cataluña «por criterios políticos y no técnicos». Lo ha hecho durante su discurso en el Debate de la comunidad, alertando de los perjuicios que puede causar a la comunidad esta nueva concesión a los socios independentistas.

El aragonés ha puesto en evidencia la marginalización que padece la comunidad que preside en las negociaciones con el Ejecutivo central de cara a la red de distribución de electricidad. Un punto clave para que Aragón puede materializar la mayoría de las nuevas inversiones anunciadas en estos dos años y que superan los 50.000 millones de euros, tal y como adelantó en una entrevista a OKDIARIO.

Azcón ha acusado a Sánchez de tramar una nueva concesión a sus socios separatistas, ahora con el cupo energético, tal y como se pudo evidenciar en la última reunión de presidentes, donde según explican desde el Ejecutivo aragonés, el presidente del País Vasco, Imanol Pradales, se le vio salir satisfecho tras su reivindicación del cupo energético.

«No vamos a permitir más agravios con Cataluña y el País Vasco. Es impresentable que el Gobierno de Pedro Sánchez esté planteando una suerte de cupo energético para sus socios independentistas a costa de Aragón”, ha denunciado este miércoles en su discurso del Debate de la Comunidad Autónoma.

«Los aragoneses tienen derecho pleno a su desarrollo y no permitiremos que las posiciones partidistas y personalistas de Pedro Sánchez sean un freno para ello», ha advertido.

El asunto es serio y tiene al Gobierno autonómico preocupado de cara a la materialización de los numerosos proyectos de centros de datos. «Este reto fascinante de construir un Aragón tecnológico en el que estamos inmersos está parcialmente condicionado por falta de capacidad de la red de transporte y de distribución», ha señalado.

Según sostienen desde el Gobierno aragonés, «casi el 95% de los nudos de la red de distribución de nuestra Comunidad están saturados, lo que impide conectar nueva demanda en esos emplazamientos».

Azcón advierte que España podría quedar relegada a «un segundo plano en la revolución digital y energética si el Gobierno Central no multiplica ya la inversión de Red Eléctrica en la red de transporte y establezca una política retributiva atractiva para las distribuidoras».

«Que haga todo esto con criterios técnicos y no políticos», ha espetado dejando entre ver que la marginalización de Aragón en los proyectos de Sánchez tendrían que ver con el boicot a ser una comunidad gobernada por el PP.

El Ejecutivo de Azcón tildan de «insuficiente» la propuesta de planificación energética del Ministerio de Transición Ecológica, alertando que el retraso en el concurso de los nudos de conexión «esta causando incertidumbre y desazón en las empresas». Según exponen, llevan «más de un año esperando y siguen sin dar plazos».

«A pesar de nuestras reclamaciones, el resultado de la reunión que este mismo lunes mantuvimos con el Ministerio de Transición Ecológico y Red Eléctrica es muy decepcionante. El Ministerio no tiene intención aumentar la concesión de 3,8 gigavatios para centros de datos en toda España, una cifra absolutamente insuficiente para desarrollar todo el potencial de Aragón en inversiones anunciadas y previstas», ha expresado.

Desde el Departamento de Presidencia, Economía y Justicia, denuncian que la propuesta del Ministerio «sólo incluye a aquellos que tenían garantizada la energía. No hay capacidad para nuevos proyectos». Pese a ello, tras la citada reunión, el secretario de Estado aseguró que «Aragón podrá alcanzar los 6.000 megavatios para centros de datos». Una aseveración que causó sorpresa entre la delegación aragonesa al señalar que “esos datos no se habían trasladado en el encuentro”.