Gari Durán renuncia a su acta de concejal por Vox en el Ayuntamiento de Palma por «motivos personales». Lo que era un rumor a voces se hizo público este miércoles por el partido de Santiago Abascal en un comunicado en el que agradeció los dos años dedicados a la política municipal activa como regidora.

Tras comunicárselo en jornadas pasadas al propio presidente del partido y, como es lógico, al grupo municipal, la salida de Gari Durán está en las antípodas y no tiene relación alguna con lo sucedido con los diputados díscolos de Vox que han acabado saliendo, uno a uno, del grupo parlamentario y de la formación tras protagonizar sucesivas crisis internas.

De hecho, es que la aún concejala palmesana -que dejará en el pleno de mañana el acta- no pertenecía a Vox sino que fue como independiente en la candidatura municipal de Vox en las elecciones de 2023 donde este partido logró seis ediles.

Doctora en Historia Antigua y tras desarrollar su labor profesional en los ámbitos de la docencia, la gestión cultural, la política, la defensa de los Derechos Humanos e incluso la comunicación, Durán acaba su corto ciclo por la política municipal palmesana y será sustituida en el salón de plenos por Luis Acosta, que tomará posesión del acta en el pleno de octubre.

En un comunicado, el grupo municipal de Vox liderado por el concejal Fulgencio Coll destacaba «su saber hacer y gran experiencia», asegurando que Durán, «al volver a la política renunció a otras actividades profesionales, sociales y culturales para poder dedicarse plenamente a sus responsabilidades».

Coll recordaba que Durán dirigió la comisión que desarrolló el programa electoral 2023, ha sido portavoz del grupo municipal «y ha demostrado todo este tiempo su educación, moderación y excelente discurso al igual que el que hizo nuestra anterior portavoz, Sandra Barceló, ganándose el respeto de todos los grupos municipales».

«Minuciosa y perfeccionista en su trabajo, algo que ha hecho siempre, ha demostrado su responsabilidad y su exquisita educación en las relaciones políticas. Con nuestro agradecimiento le deseamos toda clase de éxitos en su nueva etapa y que siga, algo que no dudamos hará, defendiendo los valores éticos, sociales, culturales y de la defensa de la familia y de España», concluye el comunicado del grupo municipal de Vox.