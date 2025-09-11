Vox exige mayor esfuerzo al alcalde del PP de Palma para dar las licencias de obras en tres meses

Vox exige mayor esfuerzo al alcalde del PP de Palma, Jaime Martínez, para dar las licencias de obras en un máximo de tres meses con el fin de impulsar los tan necesitados proyectos de vivienda social en la capital balear.

Es una de las demandas que el portavoz y número uno de esta formación en el Ayuntamiento de Palma, Fulgencio Coll, ha realizado a su socio programático con el que ha suscrito un acuerdo que permite al PP con 11 de 29 concejales gobernar en minoría, y en solitario.

Coll ha comparecido ante los medios en el arranque del nuevo curso político y ha manifestado que han pasado más de dos años de la presente legislatura y «el balance es indudablemente mejor que el del anterior equipo de gobierno, el de los mal llamados progresistas, pero exigimos un mayor esfuerzo para garantizar el éxito. Bajo ningún concepto seremos cómplices de proyectos que no busquen el interés general y cubrir las necesidades básicas ciudadanas».

Para Coll, gracias a Vox se han conseguido, entre otros importantes objetivos, la puesta en marcha de una nueva ordenanza fiscal con una rebaja de 15 millones de euros para los ciudadanos o un plan de inversiones en la EMT con la adquisición de 113 nuevos autobuses.

También ha destacado Fulgencio Coll la compra por el Ayuntamiento del cine Metropolitan para equipamientos socio sanitarios y aparcamientos en el barrio de Pere Garau, la ejecución de las obras de la segunda fase de la calle General Ricardo Ortega, la eliminación del requisito del catalán en las empresas públicas, la incorporación de 135 policías locales más para este año 2025 o el hecho de que se haya duplicado el presupuesto en materia de seguridad para equipamiento, material y vehículos.

El portavoz municipal del partido de Santiago Abascal ha puesto en valor la mejora en la implantación del bilingüismo en la atención y comunicación del Ayuntamiento con los ciudadanos, o que se hayan mantenido las tarifas de los aparcamientos públicos y reestructurado las de Bicipalma.

Coll ha recalcado que en el primer debate del Estado de la Ciudad, «ya le dijimos al alcalde que no progresábamos adecuadamente y que en el debate de este 2025 dijimos que se había mejorado, pero, denunciamos que faltan algunos puntos del acuerdo programático por alcanzar».

El líder de Vox en Palma, no obstante, también ha señalado las áreas que deben mejorar en la gestión municipal del gobierno del PP. Entre otras cuestiones y en relación a la vivienda, a juicio de Coll, el Govern balear ha perdido dos años en conseguir la adecuada legislación que facilite el acceso y la construcción de la vivienda.

«El conocido plan de choque municipal es un buen primer paso, pero totalmente insuficiente», afirma el concejal, que apuesta por aprovechar el suelo urbano consolidado cambiando los índices que impiden hacer más viviendas. «Si se hubiera hecho en su momento hoy tendríamos 3.500 viviendas más. Apoyaremos que se ponga más suelo para la construcción de viviendas y exigimos que se den las licencias en tres meses».

Para finalizar, Coll ha reiterado que Vox seguirá haciendo una oposición constructiva, exigiendo al equipo de gobierno la mejor gestión posible.