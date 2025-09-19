Gari Durán y su encuentro con el Papa León XIV

Gari Durán, conocida política balear, es de las mujeres que pisan fuerte sin necesidad de alzar la voz. Es bella y, aunque madura por edad, es una de las caras más armónicas del mundo. Abogada de formación, política por vocación y escritora por necesidad vital, esta mallorquina rubia de carácter indómito no se conforma con estar en un rincón: ella ilumina la estancia. En el Parlamento balear supo marcar la diferencia con su verbo afilado y su independencia férrea, ésa que incomoda tanto como seduce.

Pero Gari es mucho más que el retrato oficial: es cultura, ironía, inteligencia y una pizca de rebeldía que la hace irresistible. Escritora de opinión, tertuliana brillante y amiga leal, se mueve entre lo académico y lo mundano con la misma elegancia con la que cambia un tacón por unas alpargatas. Quien la conoce lo sabe: su conversación es un lujo, su mirada un desafío y su presencia… inolvidable.

Le pido que me cuente sus experiencias junto al nuevo Papa. La última fue hace casi un mes. El sábado 23 de agosto fue recibida por el Papa León XIV en la Sala Clementina del Vaticano en audiencia privada.

«Políticos de los cinco continentes, expertos en diversas materias y religiosos como el cardenal Schöborn de Viena o el cardenal Charles Bo de Myanmar, entre otros, habíamos tenido el privilegio de ser invitados a una audiencia en la que, entre la curiosidad y el respeto, esperábamos expectantes poder conocer a este Papa casi inédito que tanta esperanza ha despertado», nos cuenta la política mallorquina que en breve anunciará oficialmente su salida de Vox.

El acto se inició con las palabras del Santo Padre. Su discurso, como no podía ser de otro modo, tratándose de un Papa agustino, se inició con una referencia a la Ciudad de Dios de San Agustín de Hipona, contraponiéndola a la de los hombres. El apunte no podía ser más adecuado. Elegir entre la Ciudad de los Hombres, construida sobre el orgullo, el egoísmo y la búsqueda del poder y el prestigio, u optar por la Ciudad de Dios, cimentada en el amor a Dios y basada en la justicia, la caridad y la humildad.

El mensaje de San Agustín en boca de León XIV, este Papa misionero, bueno, sabio y agustino. Luminoso. Gari siente un inmenso privilegio de haberle conocido este mes de agosto.

Por supuesto, aunque a veces no sea fácil, la política balear se quedó con la segunda de las ciudades: la de Dios. Gracias, Santo Padre, por la inmensa labor que has asumido tras el fallecimiento de Francisco, al que Gari visitó muy poco antes de su muerte. Dice que lo vio fantástico, por algo lo dirá. Las intrigas vaticanas son lo más de lo más. Glamour en estado puro porque sigue conservando lo más valioso, el misterio.