Ni sal ni amoníaco: adiós a la ducha atascada con los 2 ingredientes que te ayudarán a tener el desagüe como nuevo

Ni amoníaco ni sal

Estos dos ingredientes te ayudarán a tener el desagüe como nuevo

Agua hirviendo bicarbonato de sodio y un poco de vinagre, son los ingredientes que debes poner en práctica en un desatasco de la ducha casero. Este tipo de problemas llegan cuando no prestamos atención a la limpieza correcta de este elemento que tenemos en casa.

Los expertos de Bauhaus nos explican en su blog que: «Tener que desatascar la ducha es algo habitual en muchas viviendas. Sobre todo, en aquellas que tienen ya unos cuantos años y cuya red de evacuación no ha sido renovada. Se trata de un punto débil dentro de la red, ya que se utiliza todos los días y por el desagüe se evacúan muchos residuos sólidos. Por tanto, antes de tener que desatascar la ducha es importante saber qué causa el problema y cómo prevenirlo. Los atascos se generan por la acumulación de pelo, productos de aseo que no se han disuelto y detergentes empleados en las limpiezas. A medida que se van depositando, estos residuos generan un estrechamiento de las tuberías que termina por bloquearlas. Para prevenir el problema existe una solución sencilla y económica: colocar un filtro universal para desagüe. Estos elementos impiden que el pelo y otros residuos pasen a las tuberías y facilitan su eliminación».

También nos explican este sencillo sistema que nos ayudará a conseguir una ducha perfectamente limpia como el primer día.

Retira el agua acumulada en la bañera o la ducha.

Deposita un vaso de bicarbonato de soda (del que se compra en el supermercado) en el desagüe.

Vierte medio litro de agua hirviendo y espera un minuto.

Añade otro vaso de bicarbonato y un vaso de vinagre.

Espera 15 minutos más para que la mezcla actúe sobre el atasco.

Termina vertiendo otro medio litro de agua hirviendo.

Es cuestión de tener cuidado con los pelos y evitar algo que hacemos como depilarnos o incluso hay personas que por falta de tiempo deciden incluso afeitarse en la ducha. Merece la pena que nos tomemos las cosas con más calma y en especial que estemos muy pendientes de una serie de elementos que pueden ser fundamentales.