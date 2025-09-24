El pasado martes 23 de septiembre, los espectadores de Telecinco pudieron disfrutar de una nueva entrega de Supervivientes All Stars: Tierra de Nadie, presentada por Jorge Javier Vázquez. De esta manera tan concreta, pudimos conocer el nombre del primer concursante salvado de la semana pero, a su vez, fuimos testigos de un contenido inédito que ha afectado a una de las concursantes. Todo comenzó cuando Jorge Javier Vázquez hizo público el posible motivo por el que Adara Molinero no tuvo reparos a la hora de activar el protocolo de abandono. Así pues, el equipo del reality que se desarrolla en los Cayos Cochinos de Honduras no dudó en mostrar unas imágenes de una conversación hasta ahora secreta entre Adara Molinero y Elena Rodríguez. En ellas, los seguidores del formato pudieron ver cómo la última expulsada hasta la fecha hacía la siguiente pregunta a su hija: «¿Seguro que quieres que lo haga?».

«100%, no me líes», espetó Adara Molinero. Esta charla se produjo poco antes de que Elena Rodríguez fuese evacuada de la isla tras haberse hecho efectiva su expulsión de Supervivientes All Stars. Pero no todo quedó ahí, puesto que, tan sólo unas horas después y en plena noche, los concursantes se vieron sorprendidos por una terrorífica tormenta. Fue entonces cuando Adara Molinero anunció su deseo de que quería poner punto y final a la aventura, para regresar a España a la mayor brevedad posible. Una vez emitidas las imágenes, Jorge Javier Vázquez fue muy contundente con Elena Rodríguez a la hora de pedirle explicaciones sobre esta conversación: «Dinos la verdad, porque sabemos lo que es». En un primer momento, se negó a responder con contundencia, pero no le quedó otra opción debido a la insistencia del presentador. Tanto es así que la recién expulsada se vio obligada a confesar toda la verdad.

«No solo ella, más de una persona me pidió que la sacaran de allí», aseguró, algo que va en contra del espíritu del reality que se desarrolla en los Cayos Cochinos de Honduras. Lejos de que todo quede ahí, la madre de Adara Molinero continuó explicándose: «Ante la debilidad, muchos de los concursantes, cuando te vas a ir, te pidan: ‘Sacadme de aquí’».

Fue entonces cuando Jorge Javier Vázquez se animó a hacer un resumen a los espectadores de Supervivientes All Stars sobre lo que realmente había sucedido: «Te pidió que le dijeras a sus fans que la expulsaran». A Elena Rodríguez no le quedó otra opción que admitirlo. Es más, no se mostró sorprendida cuando le comunicaron que su hija, horas después de su marcha, activó el protocolo de abandono.

De esta forma, al salir a la luz esta información, también se habría dejado al descubierto lo que muchos han criticado de la reacción de Adara Molinero. Es más, muchos son los que están convencidos de que la madrileña podría haber organizado este plan para irse del programa sin tener que abandonar, ya que no sería algo justo tras las dos oportunidades que le ha dado el programa para participar en Supervivientes All Stars.