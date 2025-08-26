Los negocios de Marta López fuera de la televisión que la dejan sin luna de miel

Marta López, conocida por su participación en la segunda edición de Gran Hermano en 2001 y por ser colaboradora habitual en el programa TardeAR, ha demostrado ser mucho más que un rostro televisivo. Aunque es recordada por todos por su paso por programas como Crónicas Marcianos, A tu lado y Sálvame, pero también es una empresaria versátil que ha sabido diversificar sus ingresos a través de diversos negocios que nada tienen que ver con los realities y los programa. Ser una mujer de negocios le ha provocado que tras su boda con Alejandro Huerta, celebrada el pasado mes de junio, no se haya podido marchar de luna de miel, ya que este verano ha iniciado un importante proyecto en Huelva.

Desde su salida de Gran Hermano, donde fue la primera eliminada, Marta ha mantenido una presencia constante en programas y tertulias. Sin embargo, su visión emprendedora la ha llevado a explorar oportunidades más allá de los platós. Su última inversión ha sido como socia de Totem, en la localidad de Punta Umbría, en Huelva. Se trata de algo muy especial, ya que era un lugar por el que pasó durante mucho tiempo en su juventud y que cerró, pero ella ha ayudado a que vuelve este verano de 2025 completamente renovado, siendo responsable de las actuaciones musicales que allí se realizan cada día.

Su gran negocio es su servicio de cáterin El Búho, una empresa fundada en el año 1990, pero en el que ella entró como una de las socias más importantes en el año 2017. Aunque ella no es cocinera, sí que se mueve como pez en el agua en el mundo de los eventos, llevando a la empresa a poder trabajar con muchas de las empresas y celebraciones de famosos de nuestro país. Un sueño cumplido para ella fue poder trabajar con el Atlético de Madrid, el equipo de fútbol de sus amores.

Marta López sigue diversificando sus inversiones y también está presente en el sector de los alojamientos turísticos. Que se sepa, gestionaba una gran finca en El Rocío, uno de los lugares más turísticos y conocidos de Andalucía, especialmente cada año cuando llega el momento de la peregrinación. Llegó a utilizar sus redes sociales para publicitarla.

En 2023 anunció otro proyecto llamado Le Club, una discoteca situada en la localidad de Pozuelo de Alarcón, donde viven muchos de los famosos, empresarios y deportistas más conocidos de nuestro país. Allí se sitúan urbanizaciones tan elitistas como La Finca y Somosaguas, por lo que muchos de ellos y, especialmente, sus hijos son clientes habituales.

El local sigue a pleno rendimiento en la actualidad y se ha convertido en uno de los lugares de moda de la zona noroeste de Madrid. Allí, además de discoteca cada noche, es posible disfrutar de conciertos y todo tipo de eventos privados. Aunque hace mucho tiempo que Marta López no menciona este negocio, nada hace pensar que se haya desligado, ya que el local continúa abierto incluso este mes de agosto.